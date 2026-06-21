domingo 21 de junio de 2026
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21 de junio de 2026
En Timote y Castro.

Talleres de Escalada recibe a Comunicaciones en un duelo clave por la Primera B

Con el objetivo de achicar la distancia con el líder de la Primera B, Talleres de Escalada buscará un triunfo vital ante Comunicaciones.

Talleres de Escalada quiere sumar otro triunfo en su casa.

Talleres de Escalada quiere sumar otro triunfo en su casa.

Talleres de Escalada recibirá este domingo a Comunicaciones en el estadio Pablo Comelli en uno de los partidos correspondientes a la fecha 21 de la Primera B. El encuentro arrancará a las 14.30, tendrá el arbitraje de Gabriel Gutiérrez y será televisado por LPF Play.

El Tallarín viene de empatar de visitante ante Dock Sud y ahora buscará un triunfo ante sus hinchas para aprovechar el empate del líder Excursionistas para acortar distancia en la pelea por el primer lugar. Comu, por su parte, intentará sumar un buen resultado para afianzarse en zona de Reducido.

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En lo respecta al local, el entrenador Lucas Licht no realizaría cambios y apostaría por los mismos futbolistas que sumaron uno punto en el estadio de los Inmigrantes la semana pasada.

Por su parte, Comunicaciones llega a este compromiso tras empatar de local ante Deportivo Laferrere, pero con una racha positiva de dos triunfos en fila en condición de visitante y es lo que buscará ratificar en Timote y Castro.

talleres vs el docke
Talleres de Escalada repartió puntos con Dock Sud en la última fecha.

Talleres de Escalada repartió puntos con Dock Sud en la última fecha.

Para conseguirlo, el entrenador Sergio Leroy apostaría por la misma receta que Licht: sin cambios respecto al último partido. Por eso, los 11 titulares del Cartero serían los mismos que igualaron la fecha pasada ante Laferrere.

Atento Talleres de Escalada: Comu tiene al goleador del torneo

Una de las mayores fortalezas de Comunicaciones está en el ataque, y en especial en un nombre propio: Jeremías Heidenreich.

Este joven de 22 años, verdugo de Brown de Adrogué hace un par de fechas atrás, es el goleador del torneo. Con 10 goles, lidera la tabla de goleadores y es la principal carta que tiene el Cartero en su ofensiva.

Posibles formaciones de Talleres de Escalada vs. Comunicaciones

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios.

Comunicaciones: Germán Yacaruso; Gonzalo Jaque, Gonzalo Zabala, Francisco Mattia, Luciano Brítez; Sebastián Carruega, Facundo Fabello, Joaquín Ibáñez, Cristian Vázquez; Conrado Puigdellivol y Jeremías Heidenreich.

Árbitro: Gabriel Gutiérrez. Hora: 14.30. Cancha: Talleres RE.

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