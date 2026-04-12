Los Andes va por otra victoria para seguir en alza en la Primera Nacional

Los Andes se queire abrazar a un triunfo para alimentar su ilusión.

Después del triunfo ante Chaco For Ever, Los Andes quiere seguir por la buena de los buenos resultados y este domingo, desde las 15, visitará a Acassuso con el objetivo de volverse con los tres puntos, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 9 de la Primera Nacional .

El Milrayitas llega dulce tras el buen resultado que obtuvo el domingo pasado en el estadio Eduardo Gallardón , pero sabiendo que debe recuperar los puntos que perdió en su casa en las primeras fechas: de local, el conjunto de Lomas disputó cinco partidos, con un triunfo, dos empates y dos derrotas. Por eso, el partido ante el Quemero es vital para acentuar su recuperación.

Un estadio de primera. Todo confirmado: Los Andes será sede de un partido de Copa Argentina

El equipo de Leonardo Lemos tiene 9 puntos, se encuentra en zona de Reducido y cambió su ánimo tras la caída en el clásico ante Temperley. Sin embargo, para confirmar esta levantada, necesita vencer a Acassuso y eso es lo que buscará en San Isidro.

Si bien no hay confirmación oficial, el entrenador Lemos realizaría al menos un cambio respecto al último partido, ya que Peter Grance no llegaría en condiciones tras la lesión sufrida ante Chaco For Ever y su lugar sería ocupado por Nazareno Fernández Colombo.

Leonardo Lemos Leonardo Lemos está obligado a meter cambios en Los Andes.

El resto del equipo, de no surgir inconvenientes de último momento, sería el mismo del domingo pasado, manteniéndose Alex Valdez Chamorro y Facundo Echevarría dentro del 11 titular.

Acassuso, de capa caída

El equipo de Darío Lema no atraviesa un mejor momento en el torneo. Es que después de un sorprendente arranque, con tres victorias en misma cantidad de partidos, el conjunto quemero cayó en un pozo del que no puede salir: acumula cuatro derrotas en fila, con siete goles en contra y ninguno a favor.

Por eso, ante Los Andes, Acassuso buscará cortar la malaria para meterse otra vez en zona de Reducido y mantenerse lejos de la zona de descenso, con el objetivo de volver a ser el de los primeros partidos.

Posibles formaciones

Acassuso: Mariano Monllor; Santiago Borges, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, ; Nahuel Petillo, Joaquín Cancio, Ramiro Reynoso, Agustín Hermoso; Felipe Senn y Martín Schlotthauer. DT: Darío Lema.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Matías González, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Alex Váldez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría.

Árbitro: Nicolás Mastroieni.

Hora: 15.

Cancha: Acassuso.

TV: LPF Play.