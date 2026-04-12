Temperley buscará extender su racha positiva ante Quilmes, en un duelo clásico de la Primera Nacional

En el sur del conurbano bonaerense se vivirá una nueva edición de un cruce con historia y pertenencia. Temperley y Quilmes se enfrentan este domingo desde las 15 en el estadio Alfredo Beranger, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Primera Nacional, con arbitraje de Felipe Viola y con televisación de LPF Play.

El choque no solo pone en juego tres puntos importantes para la tabla, sino también el orgullo de dos instituciones tradicionales de la Zona Sur, acostumbradas a protagonizar duelos intensos y parejos.

¿Suma o resta? Qué valor le dan en Temperley al empate con Midland tras ganar el clásico

El Gasolero arriba a este compromiso tras igualar sin goles frente a Midland, en un encuentro donde le costó generar situaciones claras. En lo que va del torneo, el equipo muestra cierta irregularidad: suma 3 triunfos, 3 empates y apenas una derrota, lo que le permite mantenerse en zona de pelea en los primeros puestos.

En ataque, Temperley ha tenido dificultades (solo 3 goles en sus últimos partidos recientes), aunque se sostiene desde una estructura defensiva sólida, con pocos goles en contra. Además, el conjunto Celeste se hace fuerte en Turdera: acumula dos partidos sin perder en el Beranger, un factor que buscará hacer pesar ante su gente. Allí consiguió victorias ante Agropecuario y Atlanta y volverá a ser local después del gran triunfo ante Los Andes en el Eduardo Gallardón.

Cómo llega Quilmes al choque ante Temperley

El Cervecero, por su parte, llega con otro ánimo tras vencer 2-1 a Deportivo Maipú en la última jornada, resultado que le permitió acomodarse en la tabla y cortar la irregularidad.

En sus últimos cuatro encuentros, Quilmes alternó buenas y malas: consiguió dos victorias y sufrió dos derrotas, aunque con una producción ofensiva interesante (8 goles a favor), mostrando mayor contundencia que su rival.

Quilmes intentará sostener esa eficacia en ataque, apoyado en nombres que vienen marcando diferencias en este arranque de campeonato. Dirigido por Leandro Gracián, el Cervecero apuesta a pelear en los primeros puestos, tal cual manda su historia, aunque suma 10 puntos y por ahora se ubica fuera de la zona de reducido.

Un historial con historia y paridad

El enfrentamiento entre Temperley y Quilmes tiene una larga tradición en las categorías de ascenso del fútbol argentino. A lo largo de los años se han enfrentado en decenas de oportunidades, con un historial amplio con 87 partidos oficiales entre distintas divisiones.

Si se toman los cruces más recientes, la tendencia favorece levemente a Quilmes, que ha logrado imponerse en más oportunidades en los últimos años, aunque con una marcada paridad general.

Se enfrentaron en 87 ocasiones, con 34 triunfos de Quilmes, 23 victorias de Temperley y 30 empates. El último antecedente en esta categoría data de 2024, con triunfo de Temperley por 1-0, resultado que el conjunto celeste intentará repetir para reafirmarse en casa.

temperley ante quilmes Temperley venció a Quilmes la última vez que se enfrentaron.

Lo que está en juego

Con ambos equipos separados por pocos puntos en la tabla (Temperley con 12 y Quilmes con 10), el partido aparece como clave para acomodarse en la zona alta y no perder terreno en la lucha por la clasificación.

Será, además, un duelo de estilos: el orden y la solidez del Gasolero frente a la mayor capacidad ofensiva del Cervecero. En el sur, donde estos partidos se viven de manera especial, todo está dado para un encuentro cerrado, intenso y con clima de clásico.

Probables formaciones

Temperley: Ezequiel Mastrolia; Valentino Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Ángelini; Adrián Arregui, Gabriel Esparza, Fernando Brandán, Lucas Richarte; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Quilmes: Esteban Glellel; Martín Ortega, Pier Barrios, Federico Tévez, Agustín Bindella; Tomás Blanco, Iván Ramírez, Enzo Kalinski, Axel Batista; Facundo Castro y Alexis Domínguez. DT: Leandro Gracián.

Hora: 15.00

Árbitro: Felipe Viola

Estadio: Alfredo Beranger

TV: LPF Play