Solidaridad en acción: el valioso aporte de un club de de Banfield

El Club Para Siempre de Banfield sigue dejando su huella solidaria en el barrio: a través de un proyecto de servicio, llevó adelante diversas obras de infraestructura y mejoras en dos jardines de infantes, en la Sala Cestoni y también en viviendas de vecinos, con el objetivo de acompañar y mejorar los espacios de la comunidad .

José González , integrante y uno de los referentes del Club Para Siempre , charló con este medio y contó que en los últimos días llevaron a cabo distintas tareas de mantenimiento para instituciones y vecinos particulares, todo con el propósito de embellecer los barrios.

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Dentro de las obras realizadas, José detalló que fabricaron un canasto de basura industrial para el Jardín Nº925 de Villa Albertina , llevaron a cabo un cerramiento en las ventanas del edificio en el que funciona el Jardín Pepín Cascarón y pintaron la dársena de estacionamiento en el ingreso de la Sala Cestoni, estas últimas dos instituciones ubicadas en Banfield .

“La situación actual del país es muy complicada y más para las instituciones o clubes de barrio . Es por eso que decidimos no mirar para el costado y aportar nuestro granito de arena, incentivando a que todos actuemos en conjunto y en comunidad ”, indicó González, orgulloso de la labor realizada.

El canasto, fabricado por el Club Para Siempre de Banfield, ya fue colocado en el jardín.

La situación actual del país es muy complicada y más para las instituciones o clubes de barrio. Es por eso que decidimos no mirar para el costado y aportar nuestro granito de arena, incentivando a que todos actuemos en conjunto y en comunidad La situación actual del país es muy complicada y más para las instituciones o clubes de barrio. Es por eso que decidimos no mirar para el costado y aportar nuestro granito de arena, incentivando a que todos actuemos en conjunto y en comunidad

Como si eso fuera poco, y continuando con la idea de llevar a cabo el proyecto “Una obra para mi barrio”, el Club Para Siempre también colocó cestos de basura en casas de la calle Melo (casi esquina Nicora), las cuales están ubicadas a metros de la institución deportiva.

56040d0e-0b6f-479c-ae83-a0cf5c8862eb Algunos vecinos recibieron su cesto de basura.

“Darnos una mano los unos a los otros es la única manera que vemos factible para salir adelante y levantarnos de esta crisis. Desde el club hicimos un esfuerzo enorme, ya sea económico como también logístico, para cumplir con lo que teníamos pendiente. Como siempre digo, debemos trabajar codo a codo con el Municipio de Lomas de Zamora y ser un brazo extensivo para seguir mejorando el lugar en el que vivimos”, cerró José.