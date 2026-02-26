Las variantes que maneja Los Andes para reemplazar a Julián Navas

Los Andes afrontará el sábado un partido importante ante Defensores de Belgrano después de dos empates en fila en el inicio de la Primera Nacional y por primera vez en el campeonato, el entrenador Leonardo Lemos no podrá repetir equipo.

Por la expulsión del defensor Julián Navas , que vio la roja en el epílogo del empate 1-1 ante Ciudad de Bolívar , el Milrayitas se ve obligado a cambiar con miras al duro cruce ante el Dragón por la fecha 3 de la zona A.

Los candidatos que maneja Lemos para reemplazar al ex Patronato son el juvenil Aaron Sandoval y Gabriel Carrasco , a quienes el entrenador conoce muy bien, ya que los tiene desde el inicio de su ciclo en el club.

Sandoval sumó varios partidos en la temporada pasada y terminó siendo el “4” titular del equipo con un rendimiento aceptable, pero perdió el puesto con Navas durante la pretemporada. Hoy se perfila como la primera opción.

Carrasco, en cambio, parte un paso atrás en esta lucha por la titularidad, ya que acumula varios meses sin jugar por una lesión en la rodilla derecha que lo obligó a operarse a mitad de año. Previo a eso, el lateral había sufrido una luxación en el hombro y una fractura en el brazo, lo que lo hizo perderse la recta final del 2024 y varios partidos del 2025.

sandoval los andes El último partido de Sandoval en Los Andes ante el año pasado ante All Boys. Prensa Los Andes.

Por este motivo, y sin la posibilidad de contar con Julián Navas, el DT de Los Andes optaría por el juvenil Sandoval, que tiene una buena oportunidad para recuperar su puesto en el equipo de Lomas de Zamora.

¿Habrá más cambios en Los Andes?

Después del empate 0-0 ante Almirante Brown y los dos puntos dejados en el camino ante Ciudad de Bolívar, el partido ante Defensores de Belgrano pinta trascendental para el Milrayitas, ya que necesita ganar para cortar la sequía y escalar algunas colocaciones.

Para el conjunto lomense puede ser un partido bisagra, y Lemos lo tiene claro. Por eso, tras un empate que dejó un sabor amargo, el entrenador podría sorprender con alguna otra modificación para potenciar el juego y sumar peso ofensivo.

Estas cuestiones, justamente, las terminará de resolver este viernes en el último entrenamiento de la semana, donde Los Andes definirá el equipo para ir en busca del primer triunfo del año.