Banfield busca la recuperación ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Banfield tendrá una dura parada este sábado desde las 21 cuando visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En un encuentro correspondiente a la fecha número 11 del Torneo Apertura , el Taladro buscará reponerse de su última derrota y dar el batacazo ante el Canalla en condición de visitante.

El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, en el VAR estará Germán Delfino y la televisación estará a cargo de TNT Sports.

A la expectativa. El motivo por el que David Zalazar no es titular en Banfield

El presente de Banfield es muy diferente al de Rosario Central. El Taladro cayó el último miércoles 2-1 frente a Gimnasia en el Florencio Sola y cayó a la 11° posición de la Zona B con 10 unidades. Ya sin Rodrigo Auzmendi, quien seguirá su carrera en San Lorenzo, el equipo de Pedro Troglio necesita reencontrarse con la victoria para soñar con los playoffs pero también para despegarse del fondo en la tabla de promedios, ya que actualmente marcha 25°.

El Taladro todavía no pudo ganar como visitante en el Torneo Apertura , ya que cosechó tres derrotas. Las caídas fueron ante Sarmiento en Junín, Belgrano en Córdoba y River en el Monumental. La idea es tratar de conseguir un triunfo para sacarse el estigma de ganar fuera de casa en el torneo.

En cuanto a la formación, Pedro Troglio mantiene una duda con respecto a los once que cayeron ante Gimnasia. En la ofensiva analiza entre Lisandro Piñero y David Zalazar en la parte de gestación de juego, mientras que el resto del equipo sería el mismo del último miércoles.

Por su parte, Rosario Central empató 0-0 frente a Argentinos Juniors en condición de visitante la fecha pasada, pero la alegría por el triunfo 2-0 en el clásico ante Newell’s persiste. Ahora, en el Gigante de Arroyito con su gente, los dirigidos por Jorge Almirón, ex entrenador de Lanús, buscarán otra victoria que los catapulte a lo más alto de la Zona B con 18 puntos, donde ya se encuentra Belgrano que jugará el domingo el clásico contra Talleres.

Central no podrá contar con Ángel Di María, su máxima figura, quien arrastra una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo que lo marginó del duelo ante el Bicho. De hecho, Fideo no estaba en condiciones físicas de disputar el clásico rosarino pero decidió estar presente igual, y terminó pagando con un gol en el inicio del segundo tiempo.

banfield vs rosario central El Taladro va a Rosario donde solamente ganó 6 veces en su historia.

Historial entre Banfield y Rosario Central

Rosario Central mantiene una ventaja histórica sobre Banfield en el profesionalismo, con 40 victorias frente a 29 del Taladro en 105 enfrentamientos, registrándose además 36 empates. El historial reciente muestra una paridad marcada, incluyendo empates 1-1 y 0-0 en sus duelos más recientes de 2024, con Banfield ganando el último cruce previo en 2023.

Últimos enfrentamientos:

Octubre 2024 (Liga Profesional): Rosario Central 1-1 Banfield.

Rosario Central 1-1 Banfield. Enero 2024 (Copa de la Liga): Rosario Central 0-0 Banfield.

Rosario Central 0-0 Banfield. Agosto 2023 (Copa de la Liga): Banfield 3-0 Rosario Central

En el 2017 Banfield volvió a ganar en Arroyito y rompió una racha de 63 años sin triunfos, fue 4 a 0 con goles de Darío Cvitanich, Pablo Mouche y Mauricio Sperdutti. No ganaba en Rosario visitando al Canalla desde hacía 63 años (02/05/1954) cuando lo había derrotado por 4-2 (Massei -2- // Adalberto Rodríguez y Albella -3-). En consecuencia, el historial es ampliamente adverso para el Taladro y mucho más cuando visita Rosario, donde solamente ganó 6 veces en toda la historia.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma o Jorge Broun; Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro, Enzo Giménez, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz, Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, David Zalazar o Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio

Hora: 21:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino

Estadio: Gigante de Arroyito