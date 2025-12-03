Un municipio dará un bono de fin de año de $1.100.000

En vísperas de la Navidad y en un contexto económico complejo para millones de familias argentinas, un municipio confirmó una de las ayudas extraordinarias más significativas del año. Se trata del municipio de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, que oficializó el pago de un bono navideño de $1.100.000 destinado a reforzar los ingresos de un grupo de trabajadores municipales antes de las fiestas de fin de año.

La medida, que rápidamente generó repercusión regional y nacional, fue anunciada por el propio intendente Othar Macharashvili, quien destacó la importancia de sostener el poder adquisitivo del personal en un escenario marcado por aumentos constantes en alimentos, transporte, alquileres y servicios básicos.

Pero más allá del impacto económico inmediato, este bono también se integra a una política salarial anual más amplia: la comuna confirmó que la pauta salarial para 2025 será del 32,12%, un porcentaje que se suma a este pago extraordinario pensado para diciembre y los primeros meses de 2026.

El intendente Macharashvili señaló que “si bien este bono no resuelve todas las necesidades de las familias trabajadoras, representa un esfuerzo importante y una garantía de acompañamiento por parte del municipio”. También agradeció la “responsabilidad y predisposición” de los sindicatos municipales que participaron en el acuerdo paritario, remarcando la necesidad de mantener el diálogo en un contexto social delicado.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Bono

Municipio

Economia