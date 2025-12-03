miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025
Un municipio dará un bono de fin de año de $1.100.000

Este bono adicional de fin de año otorgado por un municipio argentino se suma al aumento extraordinario de diciembre y se liquida en dos pagos.

Por Diario La Unión
La medida, que rápidamente generó repercusión regional y nacional, fue anunciada por el propio intendente Othar Macharashvili, quien destacó la importancia de sostener el poder adquisitivo del personal en un escenario marcado por aumentos constantes en alimentos, transporte, alquileres y servicios básicos.

Pero más allá del impacto económico inmediato, este bono también se integra a una política salarial anual más amplia: la comuna confirmó que la pauta salarial para 2025 será del 32,12%, un porcentaje que se suma a este pago extraordinario pensado para diciembre y los primeros meses de 2026.

El intendente Macharashvili señaló que “si bien este bono no resuelve todas las necesidades de las familias trabajadoras, representa un esfuerzo importante y una garantía de acompañamiento por parte del municipio”. También agradeció la “responsabilidad y predisposición” de los sindicatos municipales que participaron en el acuerdo paritario, remarcando la necesidad de mantener el diálogo en un contexto social delicado.

