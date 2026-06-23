Por qué hay falta de GNC en las estaciones de servicio.

El fuerte incremento del consumo de gas provocado por la ola de frío generó restricciones en el suministro de GNC en estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, el conurbano.

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, explicó en diálogo con Infobae las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis de abastecimiento.

Conflicto salarial. La UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos en el AMBA

Entre ellas, mencionó acuerdos operativos específicos, modificaciones en la administración de la red de distribución y la próxima llegada de buques cargados con Gas Natural Licuado (GNL), que permitirán reforzar la oferta disponible.

El referente de la Cámara de Expendedores de GNC precisó que la producción del yacimiento Vaca Muerta debería ser suficiente para abastecer la demanda local, pero señaló que el sistema encuentra limitaciones en el transporte por gasoducto.

“Hay un desfasaje”, indicó, al dar cuenta del incremento del consumo en los hogares en la temporada invernal. De acuerdo con la descripción de Olivero, el consumo residencial puede elevarse "hasta un 70%" por encima de lo normal con las bajas temperaturas. Esta suba ejerce presión sobre el sistema de distribución y da como resultado restricciones para otros usuarios.

Una explicación química a la falta

Las bajas temperaturas provocan que las moléculas del gas se contraigan, reduzcan su velocidad de transporte y disminuya la presión en los gasoductos.

“Técnicamente, no es posible” corregir esa situación únicamente mediante una mayor inyección de gas, sostuvo Olivero al referirse a las limitaciones operativas que enfrenta el sistema en condiciones climáticas extremas.