viernes 19 de junio de 2026
Escribinos
19 de junio de 2026
Conflicto salarial.

La UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos en el AMBA

El gremio de choferes de colectivos endureció su discurso tras el fracaso de las paritarias y responsabilizó a las empresas por la falta de acuerdo salarial.

La UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos en el AMBA.

La UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos en el AMBA.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a encender las alarmas en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al advertir sobre la posibilidad de un nuevo paro de colectivos ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

A través de un comunicado titulado “Los empresarios incumplen, el estado abandona”, explicaron que “los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, “lloran”, nos dicen que el Estado incumple, que cambia las reglas, se escudan en el Estado y sus incumplimientos”.

Lee además
La familia Messi salió a desmentir rumores sobre la salud de Jorge Messi. 
Atención.

La salud de Jorge Messi: el fuerte comunicado de la familia
Demoraciones y cancelaciones en la Línea Roca.
Complicado.

Se restablece el servicio del tren Roca tras el caos de las primeras horas

El gremio encabezado por Roberto Fernández cuestionó duramente a las empresas por negarse a otorgar una recomposición salarial que permita compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación: “No pueden decirnos, ni debemos aceptar, que no pueden cumplir sus obligaciones laborales, por culpa del Estado, ya que ellos son nuestros empleadores, para eso son empresarios ¿no?”. “Nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado, ellos deben pagar nuestro salario, un salario digno”, enfatizaron.

UTA COMUNICADO
La UTA amenazó con un nuevo paro de colectivos en el AMBA

La UTA amenazó con un nuevo paro de colectivos en el AMBA

Detalles del comunicado de UTA

“Nos queda la lucha”, sostuvo la organización sindical, la carta fue difundida a través de redes sociales, luego de una nueva reunión sin resultados positivos. Mientras los choferes buscan una actualización salarial urgente, las empresas argumentan dificultades económicas y apuntan al retraso en el pago de subsidios estatales, los pasajeros padecen la reducción de la frecuencia.

Sin embargo, desde la UTA rechazaron esos argumentos y remarcaron que los conflictos entre empresarios y el Estado no pueden trasladarse a los trabajadores. "Esos subsidios son ajenos a los trabajadores. Nuestro deber es defender el salario", afirmaron.

Desde Yitos SA comunicaron que la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), el otro sindicato de choferes de transporte de pasajeros del país, que los engloba a ellos por el momento no dijeron nada sobre una posible medida de cese de actividades.

Temas
Seguí leyendo

La salud de Jorge Messi: el fuerte comunicado de la familia

Se restablece el servicio del tren Roca tras el caos de las primeras horas

Inflación: criar a un hijo en mayo superó los $600.000 según el Indec

Cuatro intentos de secuestro a mujeres en zona sur: el agresor terminó detenido

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Homicidio.

A 10 años del crimen de Emanuel Maidana en Budge: el caso quedó impune