La UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos en el AMBA.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a encender las alarmas en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al advertir sobre la posibilidad de un nuevo paro de colectivos ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

A través de un comunicado titulado “Los empresarios incumplen, el estado abandona”, explicaron que “los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, “lloran”, nos dicen que el Estado incumple, que cambia las reglas, se escudan en el Estado y sus incumplimientos”.

El gremio encabezado por Roberto Fernández cuestionó duramente a las empresas por negarse a otorgar una recomposición salarial que permita compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación: “No pueden decirnos, ni debemos aceptar, que no pueden cumplir sus obligaciones laborales, por culpa del Estado, ya que ellos son nuestros empleadores, para eso son empresarios ¿no?”. “Nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado, ellos deben pagar nuestro salario, un salario digno”, enfatizaron.

Detalles del comunicado de UTA

“Nos queda la lucha”, sostuvo la organización sindical, la carta fue difundida a través de redes sociales, luego de una nueva reunión sin resultados positivos. Mientras los choferes buscan una actualización salarial urgente, las empresas argumentan dificultades económicas y apuntan al retraso en el pago de subsidios estatales, los pasajeros padecen la reducción de la frecuencia.

Sin embargo, desde la UTA rechazaron esos argumentos y remarcaron que los conflictos entre empresarios y el Estado no pueden trasladarse a los trabajadores. "Esos subsidios son ajenos a los trabajadores. Nuestro deber es defender el salario", afirmaron.

Desde Yitos SA comunicaron que la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), el otro sindicato de choferes de transporte de pasajeros del país, que los engloba a ellos por el momento no dijeron nada sobre una posible medida de cese de actividades.