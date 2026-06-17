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17 de junio de 2026
Un número.

Inflación: criar a un hijo en mayo superó los $600.000 según el Indec

Se trata del costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes que mide el Indec todos los meses. Adolescentes de 6 a 12 años es la franja etaria más cara.

Según el Indec, la crianza para niños y adolescentes superó los $600.000,

Según el Indec, la crianza para niños y adolescentes superó los $600.000,

En números más finos, para criar a un hijo de entre 6 y 12 años se necesitaron en mayo $665.950 y, para costear los gastos de un menor de 1 a 3 años, demandó la suma de $620.125. Para llegar a tales números, el INDEC analiza el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

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Canasta de crianza durante mayo de 2026

  • Menores de 1 año: $520.569.
  • Infantes de 1 a 3 años: $620.125.
  • Tramos de 4 y 5 años: $529.756.
  • Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $665.950.

Cómo se forma el costo de los bienes y servicios

El informe del INDEC indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

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