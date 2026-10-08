Estudiantes tomaron el Palacio Pizzurno en reclamo del Presupuesto Universitario: fueron desalojados

Estudiantes de distintas universidades tomaron este miércoles el Palacio Pizzurno, en Recoleta, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el aumento de la Beca Progresar. La Policía Federal Argentina desalojó el edificio por la noche, en medio de gritos y empujones entre los manifestantes y los agentes.

La protesta comenzó con una sentada frente al edificio de la Secretaría de Educación, ubicado en Pizzurno 935, y luego los estudiantes ingresaron al hall.

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Entre los reclamos planteados también estuvo el incremento de la Beca Progresar. Los manifestantes convocaron además a una movilización hacia las inmediaciones del Palacio para respaldar la medida.

Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó a Noticias Argentinas que el ingreso al edificio se produjo en busca de respuestas por una norma que, según sostuvo, lleva más de un año aprobada.

La dirigente estudiantil llamó a acompañar el reclamo y sostuvo que el objetivo es defender el acceso a la educación universitaria.

El episodio ocurrió a una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. La movilización reunirá a estudiantes, docentes y no docentes y tendrá como destino el Congreso.

La protesta universitaria coincidirá además con reclamos por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, Valentina Bär Larralde cuestionó la falta de respuesta oficial y afirmó que los estudiantes ya realizaron marchas, clases públicas, cortes de calles y presentaciones formales.