jueves 08 de octubre de 2026
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8 de octubre de 2026
Conflicto.

Estudiantes tomaron el Palacio Pizzurno en reclamo del Presupuesto Universitario: fueron desalojados

Estudiantes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el aumento de la Beca Progresar. La PFA desalojó el edificio.

Estudiantes tomaron el Palacio Pizzurno en reclamo del Presupuesto Universitario.

Estudiantes tomaron el Palacio Pizzurno en reclamo del Presupuesto Universitario.

Estudiantes de distintas universidades tomaron este miércoles el Palacio Pizzurno, en Recoleta, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el aumento de la Beca Progresar. La Policía Federal Argentina desalojó el edificio por la noche, en medio de gritos y empujones entre los manifestantes y los agentes.

Cómo fue la toma de los estudiantes

La protesta comenzó con una sentada frente al edificio de la Secretaría de Educación, ubicado en Pizzurno 935, y luego los estudiantes ingresaron al hall.

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Entre los reclamos planteados también estuvo el incremento de la Beca Progresar. Los manifestantes convocaron además a una movilización hacia las inmediaciones del Palacio para respaldar la medida.

El reclamo por el financiamiento universitario

Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó a Noticias Argentinas que el ingreso al edificio se produjo en busca de respuestas por una norma que, según sostuvo, lleva más de un año aprobada.

La dirigente estudiantil llamó a acompañar el reclamo y sostuvo que el objetivo es defender el acceso a la educación universitaria.

El episodio ocurrió a una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. La movilización reunirá a estudiantes, docentes y no docentes y tendrá como destino el Congreso.

La protesta universitaria coincidirá además con reclamos por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, Valentina Bär Larralde cuestionó la falta de respuesta oficial y afirmó que los estudiantes ya realizaron marchas, clases públicas, cortes de calles y presentaciones formales.

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