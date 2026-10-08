Lomas tendrá su primera jornada por la inclusión y la accesibilidad

En Lomas de Zamora se realizará la primera Jornada por la inclusión y la accesibilidad con el objetivo de debatir y promover acciones en materia de discapacidad, salud, deportes, educación y empleo .

El encuentro abierto a la comunidad tendrá lugar este viernes, de 9 a 14, en el Teatro del Municipio ubicado sobre Manuel Castro 262 . "Vamos compartir experiencias, generar nuevos vínculos y construir juntos una comunidad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar. Instituciones, organizaciones sociales y vecinos tendrán la posibilidad de participar, aportar una mirada valiosa y enriquecer este espacio de intercambio", señalaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad .

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La jornada contará con varias mesas de diálogo y expositores invitados. En deportes inclusivos participarán Dulce Cielo Melillan Larsen , campeona regional y nacional en olimpíadas especiales; Leandro Giberti , profesor nacional de educación física; y Silvana de Souza Delgado , mamá de Bruno (paciente con Síndrome de Down y electrodependiente ).

También habrá un espacio dedicado a la Educación y el Empleo con la presencia de Francisco Egido , representante legal de la escuela especial y CFI Soles; Karina Battoglia , licenciada y coordinadora de la oficina de inclusión laboral de Lomas; Natalia Corimayo , profesora de historia y estudiante de psicopedagogía; Débora Antonelli , referente del programa "Estilo sin Barreras"; y Lautaro TDG , estudiante de derecho de la UNLZ y promotor de los derechos de las personas neurodivergentes .

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Por su parte, en la mesa de Salud y Discapacidad expondrán Natalia Torres, referenta de "Jaz Mitocondriales" e integrante de la Mesa EPOF (Enfermedades Poco Frecuentes); Carla Pacheco, enfermera universitaria y referenta de la Asociación Argentina de Electrodependientes; Natalia Duba, psicopedagoga, orientadora educacional y clown; y Marcelo Tolosa, licenciado en enfermería y psicólogo social.

Y en materia de Accesibilidad armaron una mesa con invitados como Brittany Delgado, referenta de Discapacidad Argentina y "Lomas sin Barrera", Gonzalo Giles, periodista y referente en discapacidad; Juan Pérez Brancatto, presidente de Ataecadis (Asociación de Transportistas); Jaqui Gatti, cantante de Ensamble Sur y estudiante de psicología; Juan Cruz San Martín, abogado especialista en discapacidad; y Estefanía Romero, fundadora y presidenta de la ONG "Esperanza Hoy y Siempre".

Los vecinos e instituciones que quieran participar de la jornada tienen que llenar este formulario. El Municipio de Lomas creó la Agencia de Personas con Discapacidad para fortalecer las políticas públicas en materia de atención, acompañamiento e inclusión de los vecinos.

Amplían la atención de las personas con discapacidad en Lomas

La Agencia de Discapacidad del Municipio tiene Puntos Inclusivos en distintos barrios de Lomas para que los vecinos puedan hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal cerca de su casa.

El mes pasado inauguraron un nuevo Punto Inclusivo en el CGM Llavallol, ubicado sobre la calle Luzuriaga 308. Todos los martes, de 8 a 14, brindan información sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las actividades que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.

Los Puntos Inclusivos también funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez 430); martes, de 8 a 14, en el CGM Lomas (Las Heras 2299); miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940); jueves, de 8.30 a 14.30, en el CGM Albertina (Bayona 70); y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300).