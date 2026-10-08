La Fiesta Polenta llega a Lomas de Zamora para encender la noche

Fiesta Polenta en Lomas.

La Fiesta Polenta, el fenómeno cultural que revoluciona las pistas de baile a nivel internacional, llega este sábado a Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, para encender la noche con su propuesta única podrá disfrutar de una velada de pura energía.

Esta movida ya se transformó en un verdadero fenómeno de la cultura urbana y pop argentina y ya conquistó capitales del mundo como Nueva York, Madrid y Barcelona. Nacida con la premisa de reinventar la experiencia de salir a bailar, Polenta destaca por combinar sets musicales explosivos de reggaetón y pop con una puesta en escena de vanguardia que incluye visuales de alto impacto, bailarines en vivo y una identidad única liderada por sus creadores, Nacho Elizalde y Maru "La Polaca".

Nacida en los escenarios de Buenos Aires, La Festa Polenta supo consolidar una comunidad masiva de seguidores gracias a su atmósfera inclusiva y moderna. Hoy en día transita un presente de expansión global absoluta que van desde noches de club íntimas hasta megafestivales al aire libre.

Fiesta Polenta en Lomas de Zamora. Más info de la Fiesta Polenta Fiesta Polenta, sábado desde las 23.50 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350. Las entradas para este evento se pueden adquirir a través de passline.com

Los tickets con descuentos, promos 4 x 3 y promos para cumples. La entrada permitida exclusivamente para mayores de 18 años.

Compartí esta nota en redes sociales:







