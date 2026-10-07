Alerta Naranja por fuertes tormentas en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó a naranja la alerta por fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y el centro del país.

“La Ciudad de Buenos Aires será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, informaron al tiempo que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

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En este sentido, indicaron que se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que “podrían ser superados de manera puntual”.

Por eso, estiman que este miércoles será el día más complejo de la semana en Buenos Aires. El SMN proyecta una mínima de 14°C y una máxima de 19°C. A medida que avance la tarde y llegue la noche, el rango de probabilidad de precipitaciones trepará hasta entre el 40% y el 70%.

Lluvias, viento y granizo en el AMBA

Junto a la lluvia llegarán vientos fuertes del este con ráfagas de 40 a 60 km/h, granizo y descargas eléctricas. El jueves y el viernes el panorama mejora: sin lluvias previstas y con temperaturas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima.

La alerta naranja, además, rige para Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro, a la vez que la amarilla permanece vigente para otras localidades de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y Chaco.