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15 de octubre de 2026
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Sobra Milonga arma su "Fiesta Milonguera" en Avellaneda

Sobra Milonga presenta una nueva edición de la “Fiesta Milonguera” en Avellaneda, con música en vivo y una feria de emprendedores.

Sobra Milonga en vivo.

Sobra Milonga en vivo.

Bajo el lema “La alegría del barrio como bandera de resistencia”, la propuesta reúne música en vivo, cultura popular, gastronomía y economía comunitaria en una celebración que apuesta al encuentro, la organización colectiva y la construcción de comunidad.

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La programación artística contará con las presentaciones de Sobra Milonga, Quiero 24 y La Chilinga, una grilla que combina distintos lenguajes de la música popular.

Además, participarán la Comparsa Idilé, de Avellaneda, propuestas de candombe, gastronomía popular y el ya tradicional Vecindario Milonguero, una feria de emprendedores y artesanos de la economía popular.

La Fiesta Milonguera nació como un espacio de encuentro para artistas, trabajadores de la cultura, emprendedores y vecinos, y hoy continúa creciendo como una plataforma donde el arte, el trabajo y la comunidad se encuentran para construir nuevas formas de participación y desarrollo cultural.

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Sobra Milonga no para

Sobra Milonga nació en Lanús y es un referente de la cultura independiente. “Somos una orquesta de barrio que hace muchos años decidió organizarse como cooperativa de trabajo. Creemos en la construcción colectiva y en que las cosas más lindas suceden cuando las hacemos entre todos”, dicen desde la banda.

“Así fue como hicimos más de 200 presentaciones a lo largo y a lo ancho del país, grabamos cinco discos de estudio, y un documental”, sentencian desde Sobra Milonga.

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