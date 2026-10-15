Dalma Maradona fulminó a Jana Maradona: "Mala leche y traicionera"

Este miércoles terminaron los alegatos del juicio por la muerte de Diego Maradona y se desató una fuerte interna entre sus hijas por el accionar de sus respectivos abogados. En un posteo en las redes sociales, Dalma Maradona fue lapidaría con Jana Maradona.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, pidió 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 12 para médica Nancy Forlini, y 10 para la psiquiatra Agustina Cosachov. También pidió 5 años para el psicólogo Carlos Díaz por homicidio culposo.

En cambio, Félix Linfante, el abogado de Jana Maradona, solicitó la absolución del psicólogo y provocó la bronca de las dos hijas de Claudia Villafañe.

Dalma Maradona hizo referencia a las diferencias que surgieron entre los hermanos durante la última sesión del juicio. "Hoy se terminó una parte del juicio y la semana que viene se termina otra. Cada vez falta menos gracias a Dios. Ojalá mi papá pueda tener la Justicia que se merece y que todos los involucrados paguen las consecuencias!", comenzó su mensaje en las redes sociales.

Y cuestionó sin vueltas lo expuesto por el abogado de Jana Maradona: "Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire!. Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento".

La hermana de Gianinna Maradona argumentó su firme postura: "También es Díaz el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba qué medicación había que darle a mi papá. Es Jana la que pide su absolución. Que alguien me explique el por qué de está decisión...".

El planteo a Jana Maradona

Dalma Maradona cuestionó indignada la decisión de Jana y su letrado en los alegatos de pedir la absolución del psicólogo: "Y da la casualidad que lo mismo que pide Jana para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Para entender más me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él".

"Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas pero no en la forma de pedir Justicia por mi papá. Ahí yo no transo. O de última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... Y ahí te bancarás la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve", siguió contra Jana Maradona.

"La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser. No se puede tener moral selectiva y tampoco podes fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, te salta la ficha", aseguró la hija de Diego Maradona.

Y se preguntó filosa: "¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso?".

"No hay nada que nos dé más orgullo, no nos busquen por ahí. Si hay algo de lo que estamos seguras es que nada ni nadie nos va a impedir pedir la Justicia que nuestro papá se merece", concluyó firme Dalma Maradona.