Alejandro Korn: expropian 80 hectáreas para frenar un loteo irregular y proyectar viviendas.

Un campo de aproximadamente 80 hectáreas de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente, fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por una ley bonaerense. La medida busca frenar un loteo irregular bajo investigación judicial y permitir que el Municipio destine las tierras a futuros programas habitacionales.

El Municipio de San Vicente impulsó la medida ante el riesgo de que avanzara un asentamiento sin infraestructura básica, en una zona rural sin calles internas ni acceso a servicios esenciales. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura bonaerense y promulgada por el gobierno provincial.

Desde la gestión del intendente Nicolás Mantegazza señalaron que la expropiación fue una decisión excepcional frente al crecimiento de construcciones precarias. También existía preocupación por la posibilidad de una ocupación masiva de tierras.

El predio está ubicado en los fondos de Alejandro Korn, cerca del límite con Florencio Varela. Se llega por la calle San Martín y un camino rural, y es lindero a otro desarrollo irregular conocido como El Legado, donde viven alrededor de 200 familias y se registraron conflictos vinculados con presuntas estafas y la falta de servicios.

Según informó El Diario Sur, el Municipio había presentado una denuncia judicial por la comercialización de lotes en esas tierras. La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 8 de Lomas de Zamora, conducida por Jorge Grieco, y contempla posibles estafas y otras maniobras vinculadas con las ventas.

La causa incluyó allanamientos en una oficina de Lomas de Zamora donde presuntamente se ofrecían terrenos del campo. De acuerdo con la información publicada, el predio figura catastralmente como un macizo, sin subdivisiones ni calles internas, y carece de redes de agua corriente, cloacas, gas y electricidad de Edesur.

Además, se investiga si algunos terrenos fueron vendidos más de una vez. Esa situación podría haber perjudicado a compradores que no tendrían posibilidades de obtener la escritura de las parcelas adquiridas.

Qué pasará con las tierras expropiadas

La ley establece que el terreno será destinado a la generación de suelo urbano y al desarrollo de programas habitacionales municipales. La intención es aprovechar las 80 hectáreas para futuras soluciones de vivienda, en línea con otros proyectos de lotes con servicios y viviendas sociales impulsados en San Vicente y Alejandro Korn.

Antes de avanzar, el Municipio deberá relevar la situación de las personas que actualmente ocupan el predio. La norma contempla la búsqueda de alternativas compatibles con el interés público y apunta a evitar un desalojo forzoso.

El pago de la expropiación estará a cargo del gobierno municipal. La ley identifica como titulares registrales a integrantes de la familia Ojea y Barragán, cuyos registros de propiedad datan de 1901 y 1931. La eventual indemnización podría derivar en reclamos judiciales, ya que la situación documental de los actuales poseedores no estaría formalizada.

La toma de posesión municipal y el desarrollo de los futuros proyectos habitacionales serán los próximos pasos de un proceso que busca regularizar el uso de las tierras y evitar que se consolide un nuevo loteo sin infraestructura urbana.

FUENTE: diario sur