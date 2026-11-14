Un grupo de estudiantes realizará un bingo y un torneo de truco en Banfield para financiar su tesis

La actividad organizada por 13 estudiantes consta de un bingo y un torneo de truco.

Un grupo de 13 estudiantes de producción audiovisual realizará un día de bingo y torneo de truco en Banfield con el objetivo de recaudar fondos para llevar adelante su proyecto de tesis. La propuesta será el domingo de 11 a 16, en Alsina 527, y está pensada como un encuentro abierto a personas de distintas edades.

La iniciativa es impulsada por Borde Producciones , un equipo integrado por Martina Pardal , Facundo Barbera , Luciana Garbi , Victoria Díaz, Pilar Ledesma Castro , Agustina Peralta , Joaquín Doce Lois , Juan Ignacio Freiria , Nazareno Landi , Lara Larin Brandan , Milagros Amarilla , Tobías Pons y Serena Rodríguez Zárate . Todos estudian producción audiovisual en ETER, una escuela de comunicación ubicada en Villa Crespo.

La entrada tiene un valor de $3.000 e incluye un cartón para participar de la primera ronda de bingo y un café de regalo. Además, habrá un servicio de catering con distintas opciones gastronómicas a precios accesibles. La primera ronda de bingo comenzará a las 11.30 y durante la jornada se realizarán cinco rondas con diferentes premios, entre ellos sábanas, un mate con bombilla, un parlante y un termo. Por su parte, el torneo de truco está previsto para las 14.30.

El dinero recaudado estará destinado a financiar la producción de una serie de ficción de cuatro episodios y un teaser, el adelanto audiovisual del proyecto. Según explicaron desde el grupo, se trata de un thriller psicológico centrado en una psicóloga. La realización requiere afrontar distintos gastos vinculados con el rodaje, entre ellos los honorarios de actores, el catering, el equipamiento técnico, las locaciones y los seguros.

"Somos 13 estudiantes de producción audiovisual y la idea es poder recaudar ese dinero de a poco haciendo distintos tipos de eventos", explicó uno de los integrantes del equipo al contar cómo surgió la propuesta.

El proyecto comenzó en agosto y continuará durante el primer cuatrimestre del próximo año, hasta julio. En ese contexto, el bingo y el torneo de truco forman parte de una serie de actividades que el grupo planea realizar para reunir los recursos necesarios. Entre las alternativas que tienen previstas fiestas, rifas y la venta de remeras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Borde | Productora Audiovisual (@bordeproducciones) El proyecto de los alumnos comenzó en agosto y continuará durante el primer cuatrimestre del próximo año.

Una propuesta para compartir entre generaciones en Banfield

a elección del bingo y el truco respondió a la intención de organizar una actividad que pudiera convocar a públicos de distintas edades. A diferencia de otros eventos de recaudación, como las fiestas en boliches o salones, los estudiantes buscaron una propuesta que permitiera compartir una jornada entre jóvenes, adultos mayores y familias. "Queríamos hacer algo que fuera para varias edades, que pudiera venir gente de todas las edades, desde chicos de 18 años hasta una abuela de 60 o 70, padres y tíos", señalaron.

También explicaron que eligieron Banfield y la zona sur porque varios integrantes del grupo viven en localidades cercanas, como Temperley y Lomas de Zamora. La intención fue acercar la actividad a ese público y evitar que los encuentros para recaudar fondos se concentren exclusivamente en Capital Federal.

La organización del evento comenzó hace aproximadamente un mes y medio e implicó la búsqueda de un espacio, la venta de entradas, la preparación de los cartones, la gestión de premios y la planificación del catering.

Para reducir los costos, también se contactaron con panaderías y emprendimientos gastronómicos a los que les propusieron intercambiar contenido audiovisual por donaciones de productos. A cambio de realizar videos y fotografías para esos comercios, consiguieron alimentos para ofrecer durante la jornada, como empanadas, cookies, sándwiches y pizzas.

Los estudiantes esperan recibir entre 80 y 100 personas, aunque destacaron que también están conformes con la respuesta que recibieron hasta el momento y con la posibilidad de concretar una actividad abierta al público.

Quienes quieran participar pueden reservar su lugar a través de Instagram, en la cuenta @bordeproducciones, o comunicarse por WhatsApp a los teléfonos 11-6106-7460 y 11-6294-9468.