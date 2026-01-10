Temperley: recuperaron un camión que había sido robado en la ruta

Un camión que había sido robado en plena ruta en Baradero fue recuperado tras un allanamiento en la localidad de Temperley . Buscan a los delincuentes que cometieron el asalto.

Todo empezó cuando un grupo de ladrones interceptó al conductor de un camión Mercedes Benz en una estación de servicio ubicada en el cruce de la Ruta 9 y la Ruta 41 . Lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a conducir.

Ladrona. Detuvieron en Albertina a una cuidadora de ancianos, acusada de drogar y robar a los jubilados

Robo. Banfield: persecución y dos jóvenes detenidos con la camioneta robada de un jubilado

El chofer tuvo que manejar varios kilómetros hasta llegar a Avellaneda , donde los delincuentes lo dejaron ir. Ellos escaparon con el camión y la carga que transportaba.

Días después, el acoplado fue encontrado abandonado cerca del puente La Tortuga , en Baradero, la zona donde se produjo el robo . Tras la denuncia del conductor, empezó la investigación para encontrar a los responsables.

El camión fue recuperado en Temperley

allanamiento Allanamiento en Temperley para recuperar el camión robado.

La Sub DDI Baradero quedó a cargo de las pesquisas e intentó reconstruir el recorrido del camión. La pista llevó a los detectives a un domicilio de Lomas de Zamora, más precisamente del barrio La Perla de Temperley.

Con colaboración de efectivos la DDI de Lomas de Zamora, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Warnes. Allí lograron encontrar el camión robado, junto a siete bolsas de cal que fueron incautadas por la Policía.

El vehículo fue devuelto a su dueño por disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para identificar quiénes fueron los ladrones y cómo llegó el camión a Temperley.