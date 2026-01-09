viernes 09 de enero de 2026
Escribinos
9 de enero de 2026
Los vio la Policía.

Lomas de Zamora: detienen a dos delincuentes que intentaron robar un auto

Intentaron sacarle el vehículo a una mujer en Lomas Oeste y fueron vistos por efectivos policiales. Terminaron tras las rejas.

Un policía de Lomas sufrió una grave lesión.

Dos delincuentes fueron detenidos en Lomas de Zamora, luego de que la Policía los sorprendiera cuando intentaban robarle el auto a una mujer.

Todo ocurrió el miércoles por la noche en el cruce de las calles Oliden y 24 de Mayo, en Lomas Oeste. Dos ladrones se acercaron a una vecina cuando llegaba a su casa en su vehículo y la amenazaron con armas de fuego para que les entregue el coche.

Lee además
El operativo fue encabezado por la DDI de Lomas de Zamora.
Operativo policial.

Cayó una banda narco que robaba vehículos de alta gama en Lomas
Los acusados fueron detenidos por los efectivos de la Comisaría de Banfield.
Robo.

Banfield: persecución y dos jóvenes detenidos con la camioneta robada de un jubilado

La secuencia fue vista por efectivos policiales que realizaban una recorrida por el barrio en ese momento. Inmediatamente les dieron la voz de alto para que bajen las armas, pero lejos de hacer caso, intentaron escapar.

Embed

Los policías empezaron a perseguir a los delincuentes y lograron detenerlos enseguida. Se trataba de dos jóvenes de 25 y 27 años. Uno de ellos tenía en su poder el arma de fuego con la que habían amenazado a la víctima.

Los detenidos fueron llevados a la comisaría local y quedaron a disposición de la fiscalía en turno. El caso fue caratulado como robo agravado en grado de tentativa”.

Una tragedia en Lomas Oeste

choque
Tragedia en Lomas de Zamora antes de Año Nuevo.

Tragedia en Lomas de Zamora antes de Año Nuevo.

Poco antes de fin de año, un Volkswagen color gris conducido por una mujer y una moto Yamaha chocaron en el cruce de las calles Portela y Prando, en Lomas Oeste.

El impacto hizo que el motociclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, mientras que el auto siguió de largo y chocó contra un árbol. Enseguida se acercó la gente del barrio para asistir a los involucrados, pero por desgracia, no había nada que hacer por el joven de la moto. El fuerte golpe le quitó la vida prácticamente en el acto.

Temas
Seguí leyendo

Cayó una banda narco que robaba vehículos de alta gama en Lomas

Banfield: persecución y dos jóvenes detenidos con la camioneta robada de un jubilado

Detuvieron en Albertina a una cuidadora de ancianos, acusada de drogar y robar a los jubilados

Avanzan las obras de ampliación en el Hospital Alende

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Esta semana comenzaron los talleres con una muy buena convocatoria.
Para todas las edades.

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Martín Migueles.  video
En problemas.

Martín Migueles, el ex de Wanda Nara, enfrenta una fuerte demanda judicial