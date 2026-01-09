Lomas de Zamora: detienen a dos delincuentes que intentaron robar un auto

Dos delincuentes fueron detenidos en Lomas de Zamora , luego de que la Policía los sorprendiera cuando intentaban robarle el auto a una mujer.

Todo ocurrió el miércoles por la noche en el cruce de las calles Oliden y 24 de Mayo , en Lomas Oeste . Dos ladrones se acercaron a una vecina cuando llegaba a su casa en su vehículo y la amenazaron con armas de fuego para que les entregue el coche.

La secuencia fue vista por efectivos policiales que realizaban una recorrida por el barrio en ese momento. Inmediatamente les dieron la voz de alto para que bajen las armas, pero lejos de hacer caso, intentaron escapar.

Los policías empezaron a perseguir a los delincuentes y lograron detenerlos enseguida. Se trataba de dos jóvenes de 25 y 27 años . Uno de ellos tenía en su poder el arma de fuego con la que habían amenazado a la víctima.

Los detenidos fueron llevados a la comisaría local y quedaron a disposición de la fiscalía en turno. El caso fue caratulado como “robo agravado en grado de tentativa”.

Una tragedia en Lomas Oeste

choque Tragedia en Lomas de Zamora antes de Año Nuevo.

Poco antes de fin de año, un Volkswagen color gris conducido por una mujer y una moto Yamaha chocaron en el cruce de las calles Portela y Prando, en Lomas Oeste.

El impacto hizo que el motociclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, mientras que el auto siguió de largo y chocó contra un árbol. Enseguida se acercó la gente del barrio para asistir a los involucrados, pero por desgracia, no había nada que hacer por el joven de la moto. El fuerte golpe le quitó la vida prácticamente en el acto.