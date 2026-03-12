jueves 12 de marzo de 2026
Con su abogado.

Se entregó una de las gitanas acusadas de estafar a la peluquera de Budge que se quitó la vida

La acusada que había sido eximida de prisión se presentó en la fiscalía y se desligó de los hechos. Mientras tanto, las otras dos acusadas siguen prófugas.

Una de las gitanas acusadas de estafar a Merlín Díaz se presentó en la fiscalía.

La mujer de 78 años, identíficada como María Silvia Mitrovich, se presentó el pasado miércoles junto a su abogado ante el fiscal Ignacio Torrigino y se habría desligado del hecho, luego de permanecer prófuga desde el inicio de la investigación.

Según trascendió, la sospechosa negó haberle solicitado dinero a la víctima, Merlín Díaz, para luego no devolvérselo junto a otras personas. Además, aseguró que la conocía porque había ido a su local para hacerse un trabajo de manicuría en sus uñas.

Mientras tanto, las otras dos acusadas, quien serían parte de una banda de esfadadoras, siguen sin aparecer. Luego de que el caso se hiciera público, más personas se animaron a contar que habían sido engañadas con el "cuento del tío" de las mismas mujeres.

FotoJet - 2026-03-11T143622.187
La víctima cayó en el "cuento del tío" de una banda de gitanas.

La estafa de las gitanas

Merlín Díaz, de 30 años, quien tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Según la denuncua, las tres mujeres lograron convencer a Merlín de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.

La víctima cayó en el cuento del tío de una banda de gitanas.
Siguen prófugas.

Piden a las víctimas de las gitanas estafadoras que hagan la denuncia "para que no vuelva a pasar"

