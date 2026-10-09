Lomas se llena de arte con una nueva edición del ciclo Escenario Abierto

Música, cine, poesía, feria y presentaciones de libros serán parte de una nueva edición de Escenario Abierto, el ciclo que celebra la cultura independiente en Lomas de Zamora. El encuentro se realizará este sábado, de 16 a 21, en el Centro Comunitario Libremente con entrada gratuita.
El espacio ubicado sobre la calle Alem 855 es una de las sedes de la décima edición del Festival Interbarrial Audiovisual (Fibav). Entre las 16 y las 18 se proyectarán 10 cortometrajes: Ensayo 451, Reflejos, Ausente, Guardapolvo, El tiempo que pasó, También nosotras, Minuto final, El ritmo de los tachos, Videozine y Escudo.
Luego comenzarán los números artísticos con la actuación de Wal, un músico que brindará un show acústico íntimo y con canciones de su autoría. También habrá una función a cargo de Bondi Artístico Comunitario con canciones y poesía.
Por su parte, la Editorial Tinku presentará los libros de las escritoras Mariela Celis ("La rata Chucha") y Roxana Bernoy ("Palabras y mujeres"). Tinku es un proyecto independiente y autogestivo enmarcada en la Asociación Civil No Seas Pavote y la Cooperativa de Trabajo Wenceslao Pedernera. Su objetivo es generar alternativas laborales genuinas para personas en situación de calle y víctimas de violencia.
Los vecinos que vayan a Libremente también se encontrarán con la feria de emprendedores que tendrá puestos de indumentaria, calzado, gráfica, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios y velas aromáticas, entre otros.
Un espacio de inclusión y arte en Lomas de Zamora
Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 26 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.
El Centro Comunitario forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.
A lo largo de cada semana está a disposición el emprendimiento de comidas "Sureñas" (lunes a viernes, de 9 a 15), una feria americana (martes a viernes, de 10 a 13) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).