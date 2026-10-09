Lomas se llena de arte con una nueva edición del ciclo Escenario Abierto

Música, cine, poesía, feria y presentaciones de libros serán parte de una nueva edición de Escenario Abierto, el ciclo que celebra la cultura independiente en Lomas de Zamora . El encuentro se realizará este sábado, de 16 a 21, en el Centro Comunitario Libremente con entrada gratuita.

El espacio ubicado sobre la calle Alem 855 es una de las sedes de la décima edición del Festival Interbarrial Audiovisual (Fibav) . Entre las 16 y las 18 se proyectarán 10 cortometrajes: Ensayo 451, Reflejos, Ausente, Guardapolvo, El tiempo que pasó, También nosotras, Minuto final, El ritmo de los tachos, Videozine y Escudo.

Luego comenzarán los números artísticos con la actuación de Wal, un músico que brindará un show acústico íntimo y con canciones de su autoría. También habrá una función a cargo de Bondi Artístico Comunitario con canciones y poesía.

Por su parte, la Editorial Tinku presentará los libros de las escritoras Mariela Celis ("La rata Chucha") y Roxana Bernoy ("Palabras y mujeres"). Tinku es un proyecto independiente y autogestivo enmarcada en la Asociación Civil No Seas Pavote y la Cooperativa de Trabajo Wenceslao Pedernera . Su objetivo es generar alternativas laborales genuinas para personas en situación de calle y víctimas de violencia .

Los vecinos que vayan a Libremente también se encontrarán con la feria de emprendedores que tendrá puestos de indumentaria, calzado, gráfica, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios y velas aromáticas, entre otros.

Un espacio de inclusión y arte en Lomas de Zamora

Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 26 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.

El Centro Comunitario forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.

A lo largo de cada semana está a disposición el emprendimiento de comidas "Sureñas" (lunes a viernes, de 9 a 15), una feria americana (martes a viernes, de 10 a 13) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).