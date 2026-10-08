Terror en el Museo Pío Collivadino: un ciclo de cine en Banfield para las noches de octubre

Todos los viernes de octubre hay una cita con el terror en Banfield . Cuando cae la noche, el Museo Pío Collivadino abre sus puertas para que el público disfrute de un ciclo de películas entre luces apagadas, velas que rodean la pantalla y una atmósfera inquietante y cargada de misterio.

Pishamas Partis es el nombre del ciclo de cine que se desarrolla todos los viernes, a las 19, en el espacio de la calle Medrano 165 con entrada gratuita . La curaduría y presentación está cargo de Camila Sanguinetti , una actriz que es fanática del género y propone adentrarse en historias de cintas encontradas, grabaciones de audio y relatos que juegan con los límites entre la ficción y lo real.

"Todas tienen algún material de archivo, ya sea video o audio encontrado, que resultan perturbadores. Son películas muy profundas donde el terror se utiliza para hacer un paralelismo con cuestiones humanas como la tristeza, el duelo y trasfondos psicológicos muy fuertes", expresó Camila, quien armó el ciclo con títulos que "van más allá del chorro de sangre".

Este viernes 9 de octubre van a pasar The Blair Witch Project (1999), un clásico moderno que, en el momento de su estreno y en plena era de transición tecnológica, generó un fuerte impacto cultural y marcó un antes y un después en el subgénero conocido como found footage (metraje encontrado).

El ciclo continuará el viernes 16 con Undertone (2025), el 23 con la brillante y melancólica Lake Mungo (2008) y el cierre será el 30 de octubre con la proyección de Sinister (2012), otro clásico contemporáneo. Para que la experiencia sea completa, las funciones en el museo incluyen sanguchitos y vino.

Cine para los amantes del terror en Banfield

Pishamas Partis tuvo su apertura el 2 de octubre en el Museo Pío Collivadino con la proyección de Bring Her Back, una de las películas destacadas del 2025. "Cuando la vi estaba sola en mi casa y me hubiese encantado verla con gente. Ahí surgieron las ganas de hacer un ciclo de terror con películas que vi últimamente y me despertaron mucha pasión. Siempre tuve pelis viejas entre mis favoritas, pero en los últimos dos años descubrí nuevas que me encantaron", contó Sanguinetti.

Camila pudo cumplir su deseo de armar un ciclo de cine de terror, una propuesta que no abunda en zona sur. "Soy muy fan del terror desde toda mi vida y estaba buscando un lugar donde poder concretar un ciclo que lo venía pensando ya hace tiempo así que me contacté con la gente del museo, aceptaron y hasta hicieron los flyers", destacó la actriz, quien agregó: "A la inauguración vino mucha gente y por suerte hay muchos anotados para la próxima". Las personas interesadas en reservar su lugar tienen que entrar al Instagram del Pío Collivadino.