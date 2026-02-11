Las víctimas de la concesionaria de Temperley piden celeridad en la causa: "Ya ni toman las denuncias"

Las denuncias contra la concesionaria de Temperley tramitan en la UFI 8 de Lomas de Zamora.

Las personas que denunciaron por estafas a la concesionaria de Temperley V-lion Automotores , reclaman celeridad en la causa "estancada", a pesar de que se sumarían cada vez más familias que habrían perdido los ahorros de toda su vida invertidos en el sueño del auto propio.

En diálogo con La Unión , Yamila, una de las afectadas, expresó su desilusión ante la falta de avances en la investigación. "Ellos (los acusados) todos de vacaciones difrutando de nuestra plata y nosotros cada vez somos mas víctimas, pero ya ni las denuncias quieren tomar", lamentó.

Según explicó, desde la UFI 8 de Lomas de Zamora "le piden a la gente sacar turno, no llamaron a nadie ni siquiera a tomar declaracion".

A raíz de la ausencia de novedades alrededor del caso, los damnificados no descartan hacer una manifestación en la puerta de Tribunales para mostrar su descontento y exigir la devolución de su dinero, tal como insisten desde un principio .

Concesionaria de Temperley Las víctimas de la concesionaria de Temperley escracharon a la agencia de autos meses atrás.

Las denuncias contra la concesionaria de Temperley

Según consta en las denuncias, las personas afectadas habrían depositado sumas millonarias, como parte de pago a cambio de un vehículo. No obstante, la agencia de autos no habría entregado la unidad, ni cumplido las condiciones pactadas.

"Lo único que recibimos fue un papel de seña sin validez jurídica", aseguró uno de los denunciantes, cuyo testimonio fue incluido en el expediente.

Cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas, de acuerdo a los testimonios.