Ingeniero Budge: intentó esquivar a un colectivo y terminó incrustado en una casa

Un motociclista protagonizó un insólito accidente en la localidad de Ingeniero Budge . Intentó esquivar un colectivo y terminó incrustado en el frente de una casa. La secuencia quedó filmada.

El choque ocurrió el viernes 2 de octubre pasado, pero se conoció en las últimas horas a partir de un video registrado por una cámara de seguridad de un vecino. Sucedió sobre la calle Recondo , muy transitada por autos y colectivos.

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En las imágenes se ve que el motociclista apareció detrás de un colectivo de la línea 552. Al ver que venía un 101 de frente, intentó esquivarlo, pero realizó una mala maniobra que terminó de la peor manera.

❗️Un motociclista intentó esquivar un colectivo, perdió el control y terminó incrustado contra una casa. Ocurrió en Ingeniero Budge. https://t.co/nludVRQUEs

El conductor perdió estabilidad, se subió a la vereda y terminó chocando violentamente contra el frente de una vivienda. El fuerte golpe provocó un estruendo importante. La moto quedó clavada en las rejas del portón.

Tras el choque, el joven que manejaba pudo bajarse de la moto por sus propios medios, sin lesiones graves, pero con una evidente renguera a causa del impacto. En tanto, la reja terminó con importantes daños y roturas.

La grabación se volvió viral en las redes sociales, donde vecinos de Lomas de Zamora dejaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos sostenían que había sido un simple accidente, posiblemente por una falla en la aceleración, otros opinaban sobre la presunta inexperiencia del conductor.