Dos años de la muerte de Liam Payne: qué pasó con el joven de Lomas de Zamora imputado

Se cumplieron dos años de la muerte de Liam Payne , el excantante de One Direction que perdió la vida tras caer del tercer piso de un hotel de Palermo. Un joven de Lomas de Zamora está imputado en el caso y sigue esperando la fecha para ir al juicio.

El artista de 31 años se había caído del balcón del tercer piso del Hotel CasaSur, donde se hospedaba durante su estadía en Buenos Aires. El impacto le provocó la muerte en el acto. Según la investigación, Payne habría atravesado una crisis de salud mental relacionada con el consumo de drogas y alcohol , que lo condujo a ese fatal desenlace.

Contó su versión. El joven de Lomas acusado por la muerte de Liam Payne rompió el silencio

El expediente judicial, que comenzó como "muerte dudosa", dio origen a una investigación que involucró a personal del hotel, allegados del músico y proveedores externos. Entre ellos estaba Ezequiel David Pereyra, de 22 años y oriundo de Ingeniero Budge : era empleado del Hotel CasaSur donde falleció Payne y estaba acusado de haberle vendido cocaína poco antes de su muerte . La misma acusación corrió para Braian Paiz, un camarero que conoció al artista en Puerto Madero.

El joven lomense habría entregado cocaína a Payne el 15 de octubre a la madrugada y el 16 de octubre por la tarde a cambio de dinero, horas antes de su muerte. Además, se comprobó que había recibido US$100 dólares por parte del artista a cambio de que le comprara droga. También, en otra oportunidad, Payne habría enviado un auto a la casa del imputado, en Lomas de Zamora , para que le trajera más estupefacientes.

Qué pasó con el joven de Lomas acusado

El joven de Lomas acusado trabajaba en el hotel CasaSur.

El joven lomense pasó varios meses preso en el penal de Marcos Paz, hasta que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional decidió otorgarle el beneficio del arresto domiciliario.

La Justicia entendió que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Fue así como a Pereyra le colocaron una tobillera electrónica para monitorearlo desde el Servicio Penitenciario Federal.

Tanto Pereyra como Paiz están procesados por “suministro de estupefacientes a título oneroso”, delito que prevé la pena de 4 a 15 años de prisión. Quedaron como los únicos imputados del caso. Los demás acusados resultaron sobreseídos. Por el momento, siguen esperando la fecha del juicio en su contra.

La explicación del joven de Lomas

“Me pide que le consiga cocaína el lunes a la noche, en el momento en que le entrego el whisky. Como no hablo inglés, lo hizo con un traductor en su teléfono”, relató Pereyra durante una entrevista concedida meses atrás. Acto seguido, Payne le dio 100 dólares. “Lo tomé como propina. Le dije ‘thanks’, inglés no sé. Fue como que lo usó como para mantenerme atención y decirme eso. Ese día volví a mi casa como siempre, en colectivo”, prosiguió. En esa charla, el artista le pidió la dirección de su casa y el joven se la dio, algo de lo que hoy se arrepiente.

Horas después, Payne se habría enojado porque Pereyra no regresó con la cocaína que le había encargado. “A eso de las dos de la mañana me llaman del hotel. Mis propios compañeros me dicen que esta persona está agresiva, diciendo que le robé dinero, que podía llegar a perder el trabajo”, recordó. Ezequiel tuvo miedo de que lo echaran y decidió regresar al hotel a la madrugada con la droga.

En la investigación, aquella “propina” de 100 dólares fue interpretada como un pago por la cocaína.