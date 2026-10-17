Flema y Lucho al Attaque tocarán en Temperley antes de su gira por Colombia.

El punk rock tendrá una nueva cita en la Zona Sur del conurbano bonaerense: Flema y Lucho al Attaque compartirán escenario el viernes 30 de octubre en Cultura del Sur, en Temperley, antes de emprender una gira por Colombia. La fecha contará también con Un Brujo como invitado especial.

Las bandas se presentarán desde las 22 en el espacio cultural ubicado en avenida Meeks 1066, con un repertorio ligado a la historia del punk argentino. La propuesta incluirá además la participación de Un Brujo (Lee-Chi), exbajista de Los Brujos, quien se sumará a la fecha como invitado especial.

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Lucho al Attaque es el proyecto solista de Luciano Scaglione, bajista histórico de Attaque 77, banda a la que se sumó en 1992 con apenas 19 años. Tras la pausa indefinida de Attaque 77 luego de su último show en octubre de 2021, Lucho decidió seguir tocando el repertorio que marcó a varias generaciones.

Su propuesta es la continuación directa del sonido de Attaque, himnos de barrio para corear y pogear, y letras de crítica social y amor hacen parte de su repertorio.

En vivo interpreta clásicos como ‘Hácelo por mí’, ‘No me arrepiento de este amor’, ‘Arrancacorazones’, ‘El cielo puede esperar’, ‘Donde las águilas se atreven’, ‘Dame el fuego de tu amor’, ‘Espadas y serpientes’, además de canciones de su disco solista ‘Hágalo Usted Mismo’ (2023).

Flema es una leyenda del punk rock argentino. Formada en 1986 en Buenos Aires, es una de las bandas más influyentes del punk sudamericano. Liderada por Ricky Espinosa desde 1990 hasta su fallecimiento en 2002, y retomada en 2007 con Fernando Rossi a la voz, su estilo musical es crudo, frenético, directo y auténtico, sin adornos.

Su sonido conjuga la crudeza y la melodía con letras sobre desilusión, calle y desencanto. Himnos como ‘Nunca seré policía’, ‘Si yo soy así’, ‘Nunca nos fuimos’, ‘Y aún yo te recuerdo’ y ‘Vahos del ayer’ son cantos obligados en sus shows.

Las entradas para el show en Temperley se pueden adquirir a través de passline.