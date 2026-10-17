sábado 17 de octubre de 2026
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17 de octubre de 2026
Por la recuperación.

Talleres de Escalada visita a Deportivo Merlo con la misión de volver al triunfo

Con la clasificación al Reducido asegurada, Talleres de Escalada busca terminar entre los cinco primeros de la Primera B para definir de local en los playoffs.

Talleres de Escalada quiere volver al triunfo ante Deportivo Merlo.

Talleres de Escalada quiere volver al triunfo ante Deportivo Merlo.

Talleres de Escalada buscará volver al triunfo este sábado cuando, desde las 19:00, visite a Deportivo Merlo en el marco de la fecha 40 del campeonato de la Primera B. El encuentro se jugará en el estadio José Manuel Moreno, tendrá el arbitraje de Gabriel Gutiérrez y podrá verse en vivo por la pantalla de LPF Play.

Ya sin chances de pelear por el campeonato y con la clasificación asegurada al Reducido, el objetivo que tiene por delante el Tallarín es finalizar dentro de los primeros cinco puestos para tener ventaja deportiva en el primer cruce de los playoffs.

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El empate de la última fecha ante Camioneros terminó de matar las ilusiones del equipo de Lucas Licht, que quedó a nueve puntos de Excursionistas con tres partidos por jugarse y se bajó definitivamente de la pelea por el primer puesto.

Por eso, en lo que resta de la fase regular, el conjunto de Remedios de Escalada intentará sumar la mayor cantidad de puntos para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones y llegar bien parado a las instancias finales de la tercera categoría del fútbol argentino.

Ese objetivo, justamente, es el que buscará este sábado ante el “Charro”, que se quedó sin chances de clasificar al Reducido pero se necesita sumar un buen resultado para sellar definitivamente su continuidad en la divisional.

Si bien el equipo de Ariel Zarate no está complicado con el descenso, debe ganar para asegurar su continuidad y es lo que intentará conseguir en su estadio, donde suma tres partidos sin perder.

Las posibles formaciones de Deportivo Merlo y Talleres de Escalada

Merlo: Tomás Figueroa; Lucas Vallejos, Leandro Figueredo, Agustín Minnicelli, Lautaro Alfieri; Facundo Aguerre, Franco Benítez, Emanuel Quinteros, David Maguicha; Carlos Gugenheim, Iván Sandoval.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiiano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaias Ciavarelli; Matías Samaniego, Federico Martínez.

Arbitro: Gabriel Gutiérrez.

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