Lanús choca ante Platense buscando asegurar un lugar en los playoffs

Comenzó el partido
Ya juegan Platense y Lanús en el estadio Ciudad de Vicente López.
Ya se viene Platense ante Lanús
Formaciones confirmadas:
Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; y Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
#TorneoClausura | Los elegidos por Martín Palermo para enfrentar a Lanús # https://t.co/nYmgGqKfds— Club Atlético Platense (@caplatense) October 17, 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE https://t.co/K595PIOVbp— Club Lanús (@clublanus) October 17, 2026
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
TV: ESPN Premium y Disney+.