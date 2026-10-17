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17 de octubre de 2026
en vivo Partido bisagra.

Lanús choca ante Platense buscando asegurar un lugar en los playoffs

Lanús visita a Platense en Vicente López por la fecha número 13 del Torneo Clausura. El Granate quiere seguir escalando en la tabla de posiciones.

Platense y Lanús chocan en uno de los duelos atractivos de la fecha.

Platense y Lanús chocan en uno de los duelos atractivos de la fecha.

Platense y Lanús chocan en uno de los duelos atractivos de la fecha.

Platense y Lanús chocan en uno de los duelos atractivos de la fecha.

EN VIVO

Comenzó el partido

Ya juegan Platense y Lanús en el estadio Ciudad de Vicente López.

Ya se viene Platense ante Lanús

Formaciones confirmadas:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; y Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: ESPN Premium y Disney+.

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