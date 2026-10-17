U2 anunció dos shows en River Plate: cuándo se venden las entradas

A nueve años de los shows de 2017 en el Estadio Único de La Plata, la banda de rock irlandesa U2 anunció oficialmente su esperado regreso a la Argentina con dos fechas en el Estadio River Plate el 23 y 25 de marzo de 2027.

Producido por DF Entertainment, el desembarco en Buenos Aires formará parte de su gira internacional “ The Greatest Show on Earth” . Beck será el invitado especial de ambas noches.

No te lo pierdas. Alejo Alisson presenta el show conceptual "Despertar en primavera"

Adiós a un grande. Murió Ricardo Soulé, pionero del rock argentino y fundador de Vox Dei

Anticipando los recitales en la Argentina, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. compartieron el desafío que asumen para este reencuentro.

“¿‘El mejor show del mundo’? El desafío está planteado. Para nosotros mismos, tanto como para cualquiera: queremos que esa noche sea una de las mejores de sus vidas. Un poco de espectáculo, un poco de magia, una explosión de color, guitarras, bajo, batería y canciones que quedan para siempre”, dijeron desde la banda de rock irlandesa.

El 25 de septiembre se cumplieron 50 años desde aquel día de 1976 en que los músicos se reunieron por primera vez en el colegio Mount Temple de Dublín. Para conmemorar el hito, el grupo ofreció un show sorpresa en su antigua escuela, donde estrenó el sencillo “Silencio”, y lanzó previamente los EP Days of Ash y Easter Lily.

Mientras que el próximo 13 de noviembre la banda de rock lanzará “Carnaval de Luz”, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017).

Se venden las entradas para los dos River.

Fechas de venta de entradas en River Plate

Las entradas para las dos presentaciones de U2 en el Estadio River Plate se comercializarán únicamente de manera online a través de AllAccess.com.ar.

Preventa Santander Visa: miércoles 21 de octubre a las 10 ofreciendo el beneficio de 6 cuotas sin interés.

Venta general: jueves 22 de octubre a las 10.