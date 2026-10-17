Juventud Unida de Villa Galicia: una fecha prohibida y la memoria del club nacido el 17 de octubre

Cada 17 de octubre, el peronismo recuerda el Día de la Lealtad , una fecha que forma parte de la historia política y social argentina. Pero en Villa Galicia , también guarda la historia del Club Juventud Unida , una institución que, fue fundada el 17 de octubre de 1952 y tuvo que modificar su fecha tras el golpe de Estado de 1955.

La memoria de aquellos años permanece viva en las voces de Roberto Vázquez , socio de toda la vida y expresidente del club durante muchos años, y Oscar Palacios , quien define a la institución como su segunda casa. Ambos sostienen que el 12 de octubre que figura en los papeles no representa la fecha original, sino el resultado de las restricciones impuestas durante la llamada Revolución Libertadora.

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Los orígenes de Juventud Unida se remontan a una casa ubicada en la esquina de Cerrito y Campos , Temperley, donde se reunieron los primeros integrantes de la institución. Según reconstruye Vázquez, la decisión de formar el club surgió luego de que el equipo, que había salido campeón en 1951, disputara un partido frente a Banfield.

"El premio era jugar contra el Club Banfield. Jugaron contra Banfield, perdieron. De ahí en más, como no fue tanto el papelón, decidieron hacer un club", recordó. Así comenzó a tomar forma el Juventud Unida, en la casa de Antonio Del Vecchio y su esposa, Angelita.

La decisión de formar el club surgió luego de que el equipo salió campeón en 1951.

La iniciativa fue creciendo al ritmo de la vida del barrio, los vecinos organizaron bailes populares y carnavales que convocaban a una gran cantidad de personas. Aquellas reuniones no solo fortalecieron la identidad del club, sino que también permitieron recaudar el dinero necesario para conseguir una sede propia.

Con el tiempo, la comisión decidió comprar los terrenos de Cerrito 1747, donde funciona actualmente la institución. La operación estuvo vinculada a Vicente Lo Mónaco, quien aportó los terrenos, "el compra los tres terrenos que son hoy el Juventud Unida y después la comisión se lo fue pagando a él", detallaron.

"Los socios terminaban de trabajar e iban al club a levantar las paredes", contó Palacios, al describir el esfuerzo colectivo que permitió construir la sede. La institución fue creciendo con el aporte de los vecinos, que pusieron trabajo, dinero y tiempo para convertir aquel proyecto en un espacio de encuentro.

El Decreto-Ley 4161 de 1956 prohibió expresiones, símbolos y referencias vinculadas al peronismo.

La Revolución Libertadora y el cambio de fecha

El golpe de Estado de septiembre de 1955 que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, abrió una etapa de persecución política y proscripción del peronismo. Durante la dictadura encabezada inicialmente por Eduardo Lonardi se impuso el Decreto-Ley 4161 de 1956 prohibió expresiones, símbolos y referencias vinculadas al peronismo.

En ese contexto, los integrantes del Juventud Unida sostienen que la fecha de fundación se convirtió en un obstáculo para el funcionamiento del club. La institución, nacida en una jornada identificada directamente con el movimiento peronista, quedó atravesada por la persecución política de aquellos años. "Por ser una fecha peronista, el 17 de octubre no podía estar. Era un club fundado en su mayoría por vecinos ligados al peronismo, laburantes del barrio. Entonces lo cerraron. Le hicieron de todo", relató Palacios.

Según los testimonios, para volver a abrir sus puertas tuvieron que cambiar la fecha de fundación en la documentación institucional. El 17 de octubre fue reemplazado por el 12 de octubre, una modificación que, con el paso de las décadas, terminó generando confusión entre quienes conocieron la historia a través de los registros oficiales.

Esa transmisión oral constituye hoy una parte central de la identidad de Juventud Unida.

La historia que sobrevivió a la memoria de todos

La diferencia entre ambas fechas permanece, entonces, como una marca de aquella etapa: por un lado, la que quedó asentada en los papeles; por otro, la que los socios más antiguos transmitieron de generación en generación.

A pesar de la modificación documental, la fecha original nunca desapareció del relato de la institución. La historia continuó circulando entre los socios fundadores, sus hijos y quienes se incorporaron al club con el paso del tiempo. "De boca en boca. Los más antiguos nos lo pasaron a nosotros. Ellos siempre dijeron: nacimos un 17. Y así lo transmitimos", explicaron.

Esa transmisión oral constituye hoy una parte central de la identidad de Juventud Unida, no se trata solamente de discutir una fecha, sino de recuperar las circunstancias políticas que, según sus protagonistas, obligaron a ocultar una parte de la historia del club.

Los bailes y los carnavales marcaron un antes y un después

La memoria de los socios también conserva los años de esplendor de los bailes y los carnavales, cuando cuando la sede se llenaba de vecinos y se formaban largas colas para entrar. "Ahí recaudaron en el término de dos años, tres años, toda la plata como para pagarle a Lo Mónaco y a Encarnación. Estaba a nombre de ellos pero con la firme promesa de que cuando el club tenía la plata iba a salir la escritura a nombre del Club Juventud Unida. Y así se hizo", explicaron.

Aquella celebraciones fueron fundamentales para sostener económicamente la institución, aunque también evoca el final de esa etapa: "en la primera fecha de carnaval fallece una señora adentro bailando, un ataque al corazón. El club por respeto tuvo que cerrar, tuvo que parar con los carnavales".

La actividad futbolística continuó y la institución atravesó distintas etapas, con dificultades y períodos de deterioro. En 2007, según relata Vázquez, un grupo de socios históricos, familiares de antiguos integrantes y vecinos volvió a hacerse cargo del club, en un proceso que buscó recuperar la institución para la comunidad.