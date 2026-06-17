De Salta a Lomas de Zamora: traían más de 700 kilos de hojas de coca y los detuvieron

Tres mujeres y un hombre fueron demorados por intentar trasladar una gran cantidad de hojas de coca desde la provincia de Salta hacia Lomas de Zamora . Los descubrió Gendarmería Nacional en Santiago del Estero .

El procedimiento tuvo lugar el martes por la noche. Efectivos de la Sección Quimilí del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” pararon un micro sobre la Ruta Provincial Nº92 para un control preventivo.

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Se trataba de un transporte de “tour de compras” que había salido desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con destino final en la localidad de Ingeniero Budge , en Lomas de Zamora .

Al momento de controlar el equipaje de los pasajeros, los gendarmes observaron 35 bultos de grandes dimensiones distribuidos en el pasillo del micro.

Traían hojas de coca a Lomas

gendarmeria Traían hojas de coca desde Salta hacia Lomas de Zamora.

Los uniformados procedieron a identificar a los propietarios de la carga. Eran tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. En presencia de testigos, los gendarmes abrieron los paquetes y descubrieron hojas de coca en estado natural, materia prima esencial para la elaboración de cocaína.

En total, había 768 kilos de coca, los cuales fueron incautados inmediatamente por los efectivos de Gendarmería Nacional. Los propietarios fueron bajados del micro para iniciar las actuaciones correspondientes.

En el caso intervino el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que imputó a los responsables por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.