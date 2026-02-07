Crimen en Fiorito: malestar de la familia de Sergio Ávalos por la demora en el juicio

La investigación por el crimen de Sergio Daniel Ávalos , el hombre asesinado a puñaladas en Villa Fiorito , ya entró en la etapa decisiva para juzgar al acusado. Sin embargo, el juicio todavía no tiene fecha, y la familia de la víctima está muy impaciente.

"Están dando muchas vueltas, ya lo suspendieron tres veces y todavía no tenemos fecha", lamentó Alejandra, la madre del vecino atacado en diciembre del 2024, que falleció luego de varios días de agonía.

En diálogo con La Unión, la mujer reconoció su temor a que el asesino de su hijo reciba una pena menor. "El abogado del asesino dice que mi hijo no murió por la puñalada, sino que fue por una mala praxis del hospital", señaló semanas atrás.

El letrado de Dairon Adrián Alfonzo Barrionuevo , conocido con el alias de "Pirulo", pretende que su cliente se declare culpable, a cambio de recibir "una pena de 8 años". No obstante, debería haber un acuerdo entre las partes, que ella no estaría dispuesta a aceptar.

FotoJet (18) "Pirulo" será juzgado por el crimen en Villa Fiorito.

Por ahora el juicio no tiene fecha, ni se confirmó la modalidad con la que será llevada a cabo. No obstante, las autoridades designaron al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora para estar al frente del proceso judicial. Sin embargo, además de determinar la fecha, también resta acordar la modalidad en la que será llevado a cabo.

El crimen de Sergio Daniel Ávalos

Sergio Daniel Ávalos era un vecino de 30 años que el 5 de diciembre del 2024 fue atacado a puñaladas por una persona conocida del barrio, con el alias de "Pirulo" según afirmaron los testigos del caso.

El aporte de los vecinos que presenciaron el crimen fueron parte fundamental de la investigación. Sin embargo, la captura no fue inmediata. El presunto asesino estuvo prófugo y escapó a la provincia de Santiago del Estero, hasta que quedó detenido.

Las autoridades del caso determinaron que Ávalos volvía a su casa en la calle Darwin cuando se encontró con "un conocido del barrio" con quien mantuvo una discusión. Momentos después, el sujeto lo asesinó apuñalándolo por la espalda, para luego llevarse su mochila y sus zapatillas.

Actualmente, el imputado se encuentra tras las rejas por el delito de "homicidio agravado". Durante los meses que estaba fugitivo de la Justicia, la familia de la víctima reclamó Justicia, con manifestaciones incluidas en los Tribunales de Lomas de Zamora.