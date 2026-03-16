Conmoción en Banfield: el empleado de una garita murió mientras trabajaba

Un empleado de seguridad falleció en plena calle mientras trabajaba en una garita en la localidad de Banfield. Los médicos no pudieron salvarle la vida.
Empezó a sentirse mal mientras custodiaba el barrio en Banfield Oeste y se desplomó en plena calle. El personal de Emergencias Lomas no pudo salvar su vida.
Un empleado de seguridad falleció en plena calle mientras trabajaba en una garita en la localidad de Banfield. Los médicos no pudieron salvarle la vida.
El fin de semana terminó con una tragedia que conmocionó a muchos vecinos lomenses. Todo ocurrió el domingo por la noche en el cruce de las calles Berutti y San Martín, a cinco cuadras de la estación de trenes, en Banfield Oeste.
Según pudo averiguar La Unión, un empleado de seguridad que trabajaba en la garita de la mencionada esquina empezó a sentirse mal y llamó a la empresa para pedir que lo relevaran, pero en cuestión de minutos, todo terminó de la peor manera.
Varios compañeros del hombre se acercaron a Banfield para ver qué le pasaba y lo vieron desplomarse en plena calle. Enseguida pidieron ayuda a los servicios de emergencia.
En el lugar intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un patrullero de la Policía Local de Lomas de Zamora y otro del Centro de Protección Urbana local. El personal de salud encontró al garitero desmayado, sin signos vitales, rodeado de varias personas.
Lamentablemente, el médico a cargo no pudo salvar la vida del hombre. Aparentemente, habría sufrido un infarto mientras trabajaba, sus compañeros no supieron reanimarlo y el personal de Emergencias Lomas ya no tenía nada que hacer.