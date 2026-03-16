Conmoción en Banfield: el empleado de una garita murió mientras trabajaba

Un empleado de seguridad falleció en plena calle mientras trabajaba en una garita en la localidad de Banfield . Los médicos no pudieron salvarle la vida.

El fin de semana terminó con una tragedia que conmocionó a muchos vecinos lomenses. Todo ocurrió el domingo por la noche en el cruce de las calles Berutti y San Martín , a cinco cuadras de la estación de trenes, en Banfield Oeste.

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Según pudo averiguar La Unión , un empleado de seguridad que trabajaba en la garita de la mencionada esquina empezó a sentirse mal y llamó a la empresa para pedir que lo relevaran, pero en cuestión de minutos, todo terminó de la peor manera.

Varios compañeros del hombre se acercaron a Banfield para ver qué le pasaba y lo vieron desplomarse en plena calle . Enseguida pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

En el lugar intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un patrullero de la Policía Local de Lomas de Zamora y otro del Centro de Protección Urbana local. El personal de salud encontró al garitero desmayado, sin signos vitales, rodeado de varias personas.

Lamentablemente, el médico a cargo no pudo salvar la vida del hombre. Aparentemente, habría sufrido un infarto mientras trabajaba, sus compañeros no supieron reanimarlo y el personal de Emergencias Lomas ya no tenía nada que hacer.