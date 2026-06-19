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19 de junio de 2026
Atención a la comunidad.

Cómo funcionará el Cementerio de Lomas durante el Día del Padre

Tanto el sábado como el domingo, los vecinos que vayan a visitar a sus seres queridos tendrán servicios coordinados por el Municipio.

En el Cementerio de Lomas hicieron obras para mejorar las instalaciones.

En el Cementerio de Lomas hicieron obras para mejorar las instalaciones.

Por el Día del Padre, los vecinos que vayan este fin de semana a visitar a sus seres queridos al Cementerio de Lomas de Zamora tendrán a disposición servicios coordinados por el Municipio.

El horario de visitas para el sábado y domingo será de 8 a 17. También funcionará el área de administración para las personas interesadas en hacer renovaciones o recibir información sobre servicios de sepultura, inhumación, nichos y otras gestiones.

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Durante el domingo, el acceso peatonal será por Martín Rodríguez y Zamora (Portón 1) y por Rodríguez y Hornos (Portón 2). Mientras que el ingreso vehicular por Hornos y Ocaña solo estará habilitado para adultos mayores y personas con discapacidad.

A su vez, en el horario de 9 a 12 habrá una posta sanitaria con servicios de vacunación y controles médicos. Ante cualquier consulta, los vecinos se puede comunicar por WhatsApp al 11.6977-2749 o por mail a [email protected].

Obras para el mantenimiento del Cementerio de Lomas de Zamora

El Municipio hizo varias refacciones y trabajos de mantenimiento en el Cementerio de Lomas para garantizar que esté buenas condiciones y brindar comodidades a los vecinos que van a visitar a sus queridos.

En el predio desplegaron obras para mejorar las galerías, veredas e instalaron nuevas luminarias. También desplegaron tareas de pintura, herrería, señalización y reacondicionamiento de los distintos sectores con tareas de desmalezado y embellecimiento.

Además reforzaron la seguridad con patrullaje nocturno tanto en el interior como en los alrededores, controles vehiculares en los accesos, cámaras de seguridad y tareas preventivas las 24 horas.

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