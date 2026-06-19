Cómo funcionará el Cementerio de Lomas durante el Día del Padre

En el Cementerio de Lomas hicieron obras para mejorar las instalaciones.

Por el Día del Padre , los vecinos que vayan este fin de semana a visitar a sus seres queridos al Cementerio de Lomas de Zamora tendrán a disposición servicios coordinados por el Municipio.

El horario de visitas para el sábado y domingo será de 8 a 17. También funcionará el área de administración para las personas interesadas en hacer renovaciones o recibir información sobre servicios de sepultura, inhumación, nichos y otras gestiones.

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Durante el domingo, el acceso peatonal será por Martín Rodríguez y Zamora (Portón 1) y por Rodríguez y Hornos (Portón 2). Mientras que el ingreso vehicular por Hornos y Ocaña solo estará habilitado para adultos mayores y personas con discapacidad.

A su vez, en el horario de 9 a 12 habrá una posta sanitaria con servicios de vacunación y controles médicos. Ante cualquier consulta, los vecinos se puede comunicar por WhatsApp al 11.6977-2749 o por mail a [email protected].

Obras para el mantenimiento del Cementerio de Lomas de Zamora

El Municipio hizo varias refacciones y trabajos de mantenimiento en el Cementerio de Lomas para garantizar que esté buenas condiciones y brindar comodidades a los vecinos que van a visitar a sus queridos.

En el predio desplegaron obras para mejorar las galerías, veredas e instalaron nuevas luminarias. También desplegaron tareas de pintura, herrería, señalización y reacondicionamiento de los distintos sectores con tareas de desmalezado y embellecimiento.

Además reforzaron la seguridad con patrullaje nocturno tanto en el interior como en los alrededores, controles vehiculares en los accesos, cámaras de seguridad y tareas preventivas las 24 horas.