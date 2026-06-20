Robaron cigarrillos en Gran Hermano y Yanina Zilli explotó: "Son una mie..."

En la prueba por el presupuesto semanal de Gran Hermano Generación Dorada , debieron buscar por toda unas fichas, que de un lado tenían la cara de los participantes del reality de Telefe y del otro unos números. Todo terminó con la furia de Yanina Zilli.

Luego del revuelo, los jugadores comenzaron a ordenar todo y volver a poner en su lugar, pero Sebastián Cola y Pincoya denunciaron que les habían robado unos cigarrillos.

“¡Me robaron, ladrones, cigarrillos!”, gritó indignado Sebastián Cola al darse cuenta y fue a hablar con Pincoya , que descubrió luego que también le habían robado, pero en su caso fue el encendedor.

La bronca de Yanina Zilli en Gran Hermano

Yanina Zilli no dudó en hacer un fuerte descargo, al ser señalada como una de las posibles culpables de la desaparición, y no dudó en lanzar indirectas contra Sol Abraham y Cinzia Francischiello.

“Ay sí, no quería encontrar el cosito yo por el bien común de todos. Hay gente que no piensa en los demás y después se ven en espejo en mí, creyendo que yo no quiero que encuentren el cosito. Como hay gente que no piensa en el resto, acá dentro de la casa y fuera de la casa. Terminan viéndome a mí porque son su propio espejo, que se cagan en los demás y después dicen ‘ay es por juego’. No mis amores, hacen eso acá y afuera. La que es mier* acá, es mier* afuera”, comenzó sentenciando.

zilli

Entonces, expresó: “Decían que yo no encontraba el cosito a propósito, que no me interesaba, si es para el bien común, para que comamos todos. Pero como son mier*, tiran mier* para tapar su propia mier*. Decían que yo no encontraba el cosito a propósito que me importaba un caraj*, que lo hacía a propósito para no encontrarlo”.

“Al que le cabe el tapado, que se lo ponga, a ver si le cabe. Después dicen ‘es juego soy la mejor estratega’, ¿sabes lo que te falta aprender? Un poco de humildad adentro y afuera, que es un juego”, sentenció Yanina Zilli.