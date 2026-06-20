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20 de junio de 2026
Se pudrió todo.

Robaron cigarrillos en Gran Hermano y Yanina Zilli explotó: "Son una mie..."

Yanina Zilli rechazó las sospechas en su contra y lanzó duras críticas contra algunas compañeras de Gran Hermano, en medio de un escándalo en el reality.

Yanina Zilli contra todos.&nbsp;

Yanina Zilli contra todos. 

En pocas palabras

  • Robo en Gran Hermano: Se denunció el robo de cigarrillos y un encendedor durante una prueba de presupuesto, generando tensión entre los participantes.
  • Descargo de Yanina Zilli: La participante rechazó las sospechas en su contra y criticó duramente a compañeras, sugiriendo que sus acciones reflejan una falta de consideración general.
  • Tensión en el reality: El incidente evidenció el conflicto latente en la casa, con Zilli apuntando a Sol Abraham y Cinzia Francischiello por actitudes que considera egoístas y perjudiciales para el grupo.
Resumen generado por Thinkindot AI

Luego del revuelo, los jugadores comenzaron a ordenar todo y volver a poner en su lugar, pero Sebastián Cola y Pincoya denunciaron que les habían robado unos cigarrillos.

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“¡Me robaron, ladrones, cigarrillos!”, gritó indignado Sebastián Cola al darse cuenta y fue a hablar con Pincoya, que descubrió luego que también le habían robado, pero en su caso fue el encendedor.

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La bronca de Yanina Zilli en Gran Hermano

Yanina Zilli no dudó en hacer un fuerte descargo, al ser señalada como una de las posibles culpables de la desaparición, y no dudó en lanzar indirectas contra Sol Abraham y Cinzia Francischiello.

“Ay sí, no quería encontrar el cosito yo por el bien común de todos. Hay gente que no piensa en los demás y después se ven en espejo en mí, creyendo que yo no quiero que encuentren el cosito. Como hay gente que no piensa en el resto, acá dentro de la casa y fuera de la casa. Terminan viéndome a mí porque son su propio espejo, que se cagan en los demás y después dicen ‘ay es por juego’. No mis amores, hacen eso acá y afuera. La que es mier* acá, es mier* afuera”, comenzó sentenciando.

zilli

Entonces, expresó: “Decían que yo no encontraba el cosito a propósito, que no me interesaba, si es para el bien común, para que comamos todos. Pero como son mier*, tiran mier* para tapar su propia mier*. Decían que yo no encontraba el cosito a propósito que me importaba un caraj*, que lo hacía a propósito para no encontrarlo”.

“Al que le cabe el tapado, que se lo ponga, a ver si le cabe. Después dicen ‘es juego soy la mejor estratega’, ¿sabes lo que te falta aprender? Un poco de humildad adentro y afuera, que es un juego”, sentenció Yanina Zilli.

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