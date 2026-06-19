Quiénes bajaron de la placa de Gran Hermano tras una cena escandalosa

Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Titi Tcherkaski, Steffy “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero protagonizaron una picante cena de nominados en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, a la espera de poder bajar de la placa.

Poco después, Santiago del Moro reveló quiénes dos de ellos bajaban de la placa que se resolverá en la Gala de Eliminación del lunes próximo.

Todo o nada.

Todo o nada. Quiénes quedaron en la placa de nominados de Gran Hermano

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En la cena, cada participante dio el nombre de su compañero de placa que desea que sea eliminado y los cruces llegaron rápidamente.

Todo comenzó con Titi Tcherkaski pidiendo la salida de la venezolana y recordando el comentario que Sol Abraham hizo sobre su cuerpo tiempo atrás.

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Luego, Emanuel De Gioia recibió durísimas críticas por parte de Campanita, Cinzia Francischiello y Solange Abraham, con la venezolana otra vez acusando “xenofobia”.

El mecánico le respondió especialmente a Sol Abraham, haciendo memoria sobre que “se fue de la casa” en alusión a su expulsión semanas atrás.

Finalmente, luego de la cena, Santiago del Moro informó que Tamara Paganini y Emanuel De Gioia bajaban de placa y continuaban en la casa de Gran Hermano 2026.

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Cómo quedó la placa de Gran Hermano

La placa negativa de la semana de Gran Hermano Generación Dorada quedó integrada por Solange Abraham, Titi Tcherkaski, “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero.