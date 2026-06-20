¿Ovnis en Lomas de Zamora? Vecinos advierten sobre luces extrañas en el cielo

Vecinos de Lomas de Zamora captaron este viernes luces en movimiento extraños en el cielo. Esto despertó curiosidad y un interrogante inevitable: ¿OVNIS en Lomas de Zamora?
El auxiliar del Instituto Nuestra Señora del Carmen registró videos en Fonrouge al 800, Lomas, donde se ven puntos luminosos en el cielo que se mueven.
Vecinos de Lomas de Zamora captaron este viernes luces en movimiento extraños en el cielo. Esto despertó curiosidad y un interrogante inevitable: ¿OVNIS en Lomas de Zamora?
En el vídeo, Mario, auxiliar del Instituto Nuestra Señora del Carmen, detalló el día y horario: "viernes 18:45". En el material audiovisual se ven luces en el cielo despejado, "se ve claramente hacia el lado de la cancha de Banfield, ahora hay más, hay 5", explicó Mario, que se encontraba en Fonrouge al 800. Ante la consulta de un vecino sobre qué estaba ocurriendo, Mario respondió: “Lo mismo que el otro día”, haciendo referencia a un episodio similar que, según indicó, ya habían observado anteriormente.
En otro de los registros se escucha cómo una vecina con asombro describe el fenómeno: "Aparte son enormes". Los vídeos muestran varios puntos luminosos sobre el cielo lomense, hasta el momento no hubo ninguna información oficial sobre el origen de las luces.
La palabra OVNI se refieren a la observación de un hipotético objeto volador que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.