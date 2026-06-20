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20 de junio de 2026
¿Qué onda?

Quién es y a qué se dedica el novio de Jana Maradona

dJana Maradona, la hija menor de Diego Maradona, contó que desde hace un año está de novia con un joven de bajo perfil y con una actividad alejada del medio.

Jana Maradona, en el juicio por la muerte de su papá.&nbsp;

Jana Maradona, en el juicio por la muerte de su papá. 

En pocas palabras

  • Jana Maradona: Reveló que está de novia con Cris Tuppia desde hace casi un año.
  • Apoyo Emocional: Destacó la importancia de su pareja en el difícil proceso del juicio por la muerte de su padre.
  • Profesión de Cris: El novio de Jana trabaja en el Banco Provincia como contador y licenciado en administración de empresas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Jana Maradona, la hija menor de Diego Maradona, está atravesando días difíciles en el contexto del segundo juicio por la muerte de su papá, ocurrida en 2020. De todos modos, la joven de 30 años contó que está pasando un buen momento sentimental.

"Desde que mi papá no está, este juicio es algo que no me deja vivir tranquila", contó, y agregó su más ferviente necesidad: "Es un pendiente que necesito que se desarrolle y se resuelva. Transitarlo es una mierda, la verdad, pero es necesario porque necesito que se sepa la verdad. Lo espero y confío".

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Jana Maradona con su novio.

Jana Maradona con su novio.

Jana Maradona, felizmente de novia

Jana Maradona está de novia con un joven llamado Cris Tuppia, que tiene un bajo perfil y que la acompaña en el mal momento que atraviesa.

“Sí, estoy de novia. En agosto vamos a cumplir un año. Es poquito tiempo, pero él es un compañerazo, es lo más. Algo muy importante para mí es que me acompaña de cerca en todo el proceso del juicio, y eso hace que la carga se divida y sea menos pesada”, le contó a Gente sobre su romance.

También dio detalles de su pareja: “Él labura en el Banco Provincia, es contador y licenciado en administración de empresas, y es un amor de persona”.

Jana Maradona también contó que se conocieron por Instagram y que ella sigue viviendo en Uruguay, pero se instala en la casa de su novio cuando está en Argentina.

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