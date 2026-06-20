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20 de junio de 2026
Inclusión.

Por el Mes del autismo, Ian Moche participará de un conversatorio en la Universidad de Lomas de Zamora

Por el Mes del Orgullo Autista, el joven activista participará de una charla sobre autismo, diversidad, inclusión y derechos en la UNLZ.

Ian Moche estará en la Universidad de Lomas.

Ian Moche estará en la Universidad de Lomas.

En pocas palabras

  • Ian Moche: Participará de una charla sobre autismo, diversidad e inclusión en la UNLZ por el Mes del Orgullo Autista.
  • Actividad: El conversatorio se realizará el viernes 26 de junio a las 16:30 en el Aula D de la Facultad de Ciencias Sociales.
  • Objetivo: Generar un espacio de intercambio, aprendizaje y reflexión sobre la identidad autista y los derechos.
Resumen generado por Thinkindot AI

En el marco del Mes del Orgullo Autista, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora( UNLZ) realizará un conversatorio con Ian Moche, reconocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, las neurodivergencias.

La actividad, organizada por el Servicio de Atención y Orientación Psicológica (SAOP) se llevará a cabo el próximo viernes 26 a las 16.30 en el Aula D de la facultad. El encuentro será abierto a toda la comunidad y no requiere inscripción previa ni experiencia clínica para participar; busca generar un espacio de intercambio, aprendizaje y reflexión sobre inclusión, diversidad y derechos, poniendo en el centro las experiencias de las propias personas autistas.

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Ian Moche, de 13 años, se convirtió en una de las voces más reconocidas en la difusión y defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). A través de las redes sociales, charlas y acciones de concientización, impulsa una mirada basada en la inclusión, el respeto y la visibilización de las personas neurodivergentes.

El encuentro se desarrollará en un contexto especial: junio es el Mes del Orgullo Autista, una fecha que surgió para promover una visión diferente sobre el autismo y dar protagonismo a las voces de quienes forman parte de la comunidad autista. A diferencia de otros momentos del calendario vinculados a la concientización, el Orgullo Autista propone dejar de lado los discursos centrados exclusivamente en el diagnóstico o en una mirada patologizante. La jornada busca celebrar la identidad autista, la diversidad neurológica y las experiencias en primera persona de quienes transitan esta condición.

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