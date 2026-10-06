Por qué Madonna duró sólo una semana como empleada en un cadena de donas

Madonna saltó al estrellato en los ’80 como la “Reina del Pop” y desde entonces es una de las grandes figuras de la música a nivel mundial, reinventando su estilo todo el tiempo. También brilló en el cine y en otras artes.

Antes de alcanzar la fama, se ganaba la vida con trabajos ocasionales para financiar su sueño de ser cantante, pero uno de esos trabajos la metió en problemas.

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Madonna pasó su juventud estudiando danza en la Universidad de Michigan antes de mudarse a París a finales de los ‘70 para trabajar con el cantante francés Patrick Hernandez como miembro de su compañía de música disco.

Tras regresar a Estados Unidos, Madonna se estableció en la ciudad de Nueva York y finalmente firmó con Sire Records en 1982 para comenzar su carrera como solista.

Madonna, en problemas.

Antes de lanzar su carrera, Madonna vivía en la ciudad de Nueva York en 1978 con la esperanza de encontrar trabajo en el mundo del espectáculo. Finalmente, tuvo que buscar otras opciones para ganarse la vida y aceptó un puesto en Dunkin' Donuts.

En una entrevista con Howard Stern, Madonna contó que su trabajo en la cadena de cafeterías solo duró una semana. "¿Te despidieron porque rociaste mermelada a todo el mundo?", preguntó el periodista y Madonna respondió: "Sí, estaba jugando con la máquina de rociar mermelada".

También afirmó creer que sus empleadores de Dunkin' Donuts estaban "enojados" con ella porque no se tomaba el trabajo en serio. Finalmente, Madonna apenas duró una semana en la cadena de donas y se ganó la vida como pudo hasta que comenzó a triunfar en la música.