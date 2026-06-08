Palito Ortega celebra los 55 años de "Muchacho que vas cantando" en la Provincia

Palito Ortega celebra otro el 55° aniversario de “Muchacho que vas cantando” , una canción que refleja su esencia. Y lo hará en la provincia de Buenos Aires, el próximo 11 de julio en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Las entradas para Palito Ortega están a la venta por sistema Livepass. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenés 4 cuotas sin interés.

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A esta celebración se suma el relanzamiento de “Muchacho que vas cantando”, por primera vez en sonido estéreo, que estará disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción optimista y atemporal, escrita por el propio Palito Ortega, invita a dejar atrás las penas y compartir con el mundo un mensaje de amor y esperanza.

Con su icónica melodía pegadiza, “Muchacho que vas cantando” anima a recorrer la ciudad cantando con la guitarra, alegrando a niños con canciones llenas de ternura y compartiendo melodías de amor con los enamorados.

Grabada en 1970 en los estudios de RCA en Roma, bajo la dirección musical de Paolo Ormi y la producción de Tony Atkins y Giacomo Tosti, esta canción formó parte del álbum “Palito como nunca” e inspiró incluso una película homónima dirigida por Enrique Carreras.

Ahora, a 55 años de su lanzamiento, “Muchacho que vas cantando” vuelve a brillar con nueva fuerza en plataformas digitales, con una calidad sonora renovada para las nuevas generaciones.