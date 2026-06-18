Marcelo Gallardo está alojado en el mismo hotel con su esposa y Alina Moine

Marcelo Gallardo es parte del staff de ESPN y Disney durante el Mundial 2026, en especial en la cobertura de la Selección Argentina . Mientras está en los Estados Unidos , se reavivaron los rumores de un triángulo amoroso con su esposa y Alina Moine.

“El Mundial tiene un lado B”, dijo Ángel de Brito de LAM , en América TV, y sumó que todo está pasando en un hotel: “Está el exjugador, su esposa, con la que se separaron y volvieron y la amante”.

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Luego de eso, dio a conocer que Marcelo Gallardo está con su pareja, Geraldine La Rosa, en el mismo hotel que Alina Moine, quien con habría vivido un breve e intenso romance.

MARCELO GALLARDO EN EL HOTEL CON ALINA MOINE Y SU ESPOSA Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/39CCNGElHu

Marcelo Gallardo viajó con su esposa y Alina Moine está en el mismo hotel de la pareja, debido que ESPN optó por el mismo lugar de hospedaje para su staff.

image Alina Moine habría tenido un romance con Marcelo Gallardo.

En LAM recordaron que nunca quedó en claro cuánto tiempo estuvieron juntos Marcelo Gallardo y Alina Moine, pero sí que se separaron cuando él regresó con Geraldine La Rosa.

Según revelaron, hay todo una estrategia diseñada para no cruzarse en los pasillos y verse lo menos posible dentro del hotel donde se hospedan los tres.