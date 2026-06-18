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18 de junio de 2026
¿Qué onda?

Marcelo Gallardo está alojado en el mismo hotel con su esposa y Alina Moine

Marcelo Gallardo está cubriendo el Mundial 2026 y viajó con su esposa. También está muy cerca de Alina Moine, con quien habría tenido un romance.

Marcelo Gallardo, su esposa y Alina Moine.&nbsp;

Marcelo Gallardo, su esposa y Alina Moine. 

En pocas palabras

  • Marcelo Gallardo: Se encuentra cubriendo el Mundial 2026 junto a su esposa, Geraldine La Rosa.
  • Rumores de romance: Se reavivaron versiones sobre un posible vínculo entre Gallardo y Alina Moine.
  • Coincidencia de hospedaje: El equipo de ESPN, donde trabaja Gallardo, eligió el mismo hotel donde se aloja Moine.
Resumen generado por Thinkindot AI

“El Mundial tiene un lado B”, dijo Ángel de Brito de LAM, en América TV, y sumó que todo está pasando en un hotel: “Está el exjugador, su esposa, con la que se separaron y volvieron y la amante”.

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Marcelo Gallardo, su esposa y Alina Moine, muy cerca

Luego de eso, dio a conocer que Marcelo Gallardo está con su pareja, Geraldine La Rosa, en el mismo hotel que Alina Moine, quien con habría vivido un breve e intenso romance.

Marcelo Gallardo viajó con su esposa y Alina Moine está en el mismo hotel de la pareja, debido que ESPN optó por el mismo lugar de hospedaje para su staff.

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Alina Moine habría tenido un romance con Marcelo Gallardo.

Alina Moine habría tenido un romance con Marcelo Gallardo.

En LAM recordaron que nunca quedó en claro cuánto tiempo estuvieron juntos Marcelo Gallardo y Alina Moine, pero sí que se separaron cuando él regresó con Geraldine La Rosa.

Según revelaron, hay todo una estrategia diseñada para no cruzarse en los pasillos y verse lo menos posible dentro del hotel donde se hospedan los tres.

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