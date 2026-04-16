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16 de abril de 2026
¿Qué onda?

Aseguran que Marcelo Gallardo tuvo un romance con una modelo uruguaya

Algunas versiones indican que Marcelo Gallardo tuvo un romance con una modelo en Punta del Este, cuando estaba haciendo la pretemporada con River Plate.

Marccelo Gallardo y una modelo uruguaya.&nbsp;

Marccelo Gallardo y una modelo uruguaya. 

Desde el entorno de Marcelo Gallardo confirmaron que la modelo y “Muñeco” tuvieron una relación amorosa durante el verano en la costa uruguaya. De acuerdo a la información disponible, el vínculo comenzó en los primeros meses de la temporada.

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La joven que tuvo un romance con Marcelo Gallardo.

La joven que tuvo un romance con Marcelo Gallardo.

El entonces director técnico de River Plate pasó tiempo en el principal balneario uruguayo junto al plantel para hacer la pretemporada antes de comenzar el año deportivo. De este modo, ambos coincidieron reiteradas veces y comenzaron a verse.

Poco a poco, el romance fue creciendo, se los habría visto en diferentes oportunidades en el Complejo Solanas junto al entrenador como en otros sitios de Punta del Este. Los momentos que compartieron fueron privados y lejos de las cámaras.

A pesar de los encuentros, el vínculo no perduró en el tiempo y terminaron en buenos términos. Pese a ello, un detalle llamó la atención de todos, la modelo estuvo presente en el partido de River Plate con Peñarol en el Campus de Maldonado vistiendo la camiseta del club "Carbonero" lo que demostró que su fanatismo por el equipo y que no cambió los colores por amor.

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Quién es la joven que tuvo un romance con Marcelo Gallardo

Eliana Díaz es una joven mujer de 28 años oriunda de Uruguay. Se trata una figura prometedora dentro del ámbito de la moda del país vecino.

Ganó una gran popularidad tras su salida del certamen Miss Uruguay, luego de disentir en ciertos aspectos con la organización. Además, fue madre joven a los 17 años y tuvo varios trabajos desde moza a modelo hasta establecerse como agente inmobiliaria.

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