Mica Viciconte reveló el disfraz que usó con Fabián Cubero: "Me sentía un cho..."

Mica Viciconte sorprendió a todos al contar una serie de picantes detalles de su intimidad con Fabián Cubero y confesó cuál fue el disfraz que utilizó durante una noche de pasión para cumplirle una fantasía sexual al exfutbolista de Vélez Sarsfield.

En una emisión de La Jugada en el streaming de Telefe , Mica Viciconte se animó a responder una pregunta picante de Anna del Boca cuando le pidió su opinión sobre el uso de disfraces en la intimidad y ella no dudó en contar una anécdota inesperada.

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"Tengo un cajón gigante, desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras", confesó Mica Viciconte sobre toda el vestuario que tiene para usar en cada caso especial.

Luego Mica Viciconte contó que luego de tomar una copa de vino, decidió vestirse de porrista para sorprender a Fabián Cubero . "Me sentía un choripán, te lo juro. Me hice dos colitas y con un chupetín en la mano", detalló.

Mica Viciconte y el Poroto Cubero. Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Mientras él esperaba sentado en el sillón, ella se preparaba, pero no pudo ocultar su vergüenza y aclaró: "Esa vez fue la última. O sea, debut y despedida con los disfraces sexys. Este de porrista era medio baratón".

Finalmente, Mica Viciconte confirmó que "el disfraz se lo compró el propio Fabián Cubero" y afirmó que siempre es bueno probar cosas nuevas en pareja: "Me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco. Yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas".