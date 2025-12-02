martes 02 de diciembre de 2025
La lomense Dana Crosa presenta la obra performática "DJ Cucaracha"

Dana Crosa, artista oriunda de Lomas de Zamora, es la autora y directora de una propuesta de teatro que propone un recorrido performático con música en vivo.

Por Edgardo Solano
Dana Crosa, autora y directora de "DJ Cucaracha". 

Una cucaracha espera la visita mensual del fumigador. De esta forma comienza la nueva propuesta de Dana Crosa, que interpreta la actriz Valentina Cottet.

Acostumbrada a huir de la muerte, esta vez decide enfrentarlo y no escapar a su destino. Con el peso de toda la historia del mundo en su caparazón, habiendo sido testigo de sus virtudes y sus atrocidades, decide despedirse de una vez por todas y hacerle frente a la muerte. A partir de ese momento, la cucaracha hace su último recorrido por las calles antes de morir, acompañada por el público.

La obra, que mezcla teatro, performance y música en vivo a cargo del dúo experimental Basura, es una experiencia escénica pero también un recorrido nocturno por calles y rincones del barrio de Chacarita, donde los espectadores son invitados a ser parte de un cortejo fúnebre desopilante.

DANA CROSA Y SU NUEVA PROPUESTA

“La obra ganó un premio en 2022 y con la protagonista la llevamos al espacio público con una versión más larga. Primero la hicimos en el Abasto y ahora la llevamos a Chacarita. Me encantaría llevarla a zona sur”, le cuenta Dana Crosa a La Unión.

La obra, sobre “el bicho más odiado que sobrevivió a todo”, transita por las “distintas capas” que tiene el paisaje de Chacarita y también tienen una postura política al ganar la calle con una propuesta artística.

La propuesta de Dana Crosa.

“El barrio tiene el cementerio, la cancha de Atlanta y el Movistar Arena, que cambia el paisaje según el público que lleva cada artista. El barrio fue cambiando, se fueron agregando capas”, apunta Dana.

La propuesta tiene en escena y también como asistente de dirección a Alejo Echeverría, otro artista de la región. “La obra tiene una parte en el Parque Los Andes, se crea una atmósfera que es muy divertida”, señala.

“DJ Cucaracha”, Fundación Cazadores, Villarroel 1440, Chacarita. Miércoles y viernes a las 20. Entradas por Alternativa Teatral.

Se recomienda el uso de calzado adecuado para caminar y repelente de mosquitos.

