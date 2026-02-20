Juana Repetto explicó por qué no muestra todavía la cara de su tercer hijo

Juana Repetto suele mostrar toda su vida en redes, pero un detalle llamó la atención. Esta vez no mostró la cara de su tercer hijo, Timoteo, el segundo que tiene con Sebastián Graviotto, actualmente fuera del país por motivos laborales.
Timoteo, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, nació el 12 de febrero, pero no hay fotos de su cara en la redes.
Juana ya había aclarado días antes que la ausencia en el parto del padre de la criatura no fue una decisión suya. “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé. No es una decisión mía”, había explicado.
Y justamente no mostrar la cara del bebé tiene que ver con eso. “Este niño todavía no conoce personalmente a su papá. Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que lo conozca en persona primero el papá. Esa es la realidad”, explicó.
Timoteo nació el 12 de febrero. Llegó a este mundo por cesárea pesando 2,9 kg.