Gran Hermano Generación Dorada: qué dijo el esposo de Jenny Mavinga

Luego de Gran Hermano Generación Dorada decidiera expulsar de manera inmediata a Carmiña Masi por sus comentarios discriminatorios y xenófobos hacia Jenny Mavinga , el esposo de la participante agredida rompió el silencio en Telefe y adelantó llevará el caso a la Justicia.

“Hoy vamos a hacer una presentación porque esto va más allá del juego. Vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña Masi”, disparó Damián, el esposo de Jenny Mavinga, a Georgina Barbarossa , asegurando que ya se contactó con un abogado apenas vio las imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

Damián relató cómo vivió el momento de la sanción desde su casa: "Sinceramente, no me entraba en la cabeza que semejante barbaridad se haya dicho en un espacio tan masivo. Cuando vi el vivo con la sanción, estaba solo y se me caían las lágrimas".

"VAMOS A HACER UNA DENUNCIA PENAL" Tras la expulsión de Carmiña Masi por sus dichos discriminatorios en #GranHermano #GeneraciónDorada , Damián (marido de Mavinga) rompió el silencio... Indignado por lo ocurrido, confirmó que llevará el caso a la justicia: "Esto va más allá del… pic.twitter.com/kwc0twKGgZ

A pesar de la angustia, el marido de Jenny Mavinga destacó el accionar de Telefe: "Felicito a la producción por la decisión que tomó de expulsarla, era la única posible. Quizás esto atenta contra el rating, pero es una cuestión que excede al juego".

mavinga Jenny Mavinga de Gran Hermano Generación Dorada.

Sin embargo, el descargo de Damián no terminó en Carmiña. También apuntó contra otro de los participantes, Emanuel Di Gioia, por su reacción ante el episodio. "Emanuel tendría que haber tenido una sanción. Esa burla y que después no se hiciera cargo, que lo minimizara como un chiste... es lo que reclamamos", sentenció con firmeza.

Sobre cómo reaccionaría Jenny Mavinga dentro de la casa si supiera la verdad, Damián fue tajante: "Ella ignora totalmente lo que se dijo, hasta incluso la despidió con un abrazo. Pero si hubiera visto el tape, volaba la casa por los aires".