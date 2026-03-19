Estrenos de cine: la segunda parte de "Boda Sangrienta" y el regreso de Pinocho

Los estrenos de cine de esta semana renuevan la cartelera con la segunda entrega de la terrorífica “Boda Sangrienta” , con una nueva versión de Pinocho y con películas para todos los gustos, incluyendo títulos de acción y una nueva producción argentina.

Síntesis: continuación de Boda Sangrienta. Esta nueva entrega comienza momentos después de que Grace sobreviviera al ataque despiadado de la familia Le Domas, cuando descubre que ha alcanzado el siguiente nivel de este juego de pesadilla, y esta vez con su hermana Faith a su lado. (Terror, Estados Unidos).

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Otros estrenos de cine

Proyecto Fin Del Mundo

Directores: Phil Lord, Christopher Miller.

Elenco: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung.

Síntesis: el profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra, sin recordar quién es ni cómo llegó allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de una misteriosa sustancia que está causando la extinción del sol. (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

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Turbulencia: Pánico en el aire

Director: Claudio Fäh.

Elenco: Hera Hilmar, Jeremy Irvine, Olga Kurylenko, Kelsey Grammer.

Síntesis: la joven pareja de recién casados Zach y Emmy decide hacer un viaje en globo aerostático por los Dolomitas italianos para reavivar su relación. Cuando se les une una tercera pasajera, Julia, los acontecimientos se desarrollan de una forma que nunca podrían haber imaginado a cinco mil metros de altura. (Thriller, Estados Unidos).

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Pinocho

Director: Igor Voloshin.

Elenco: Aleksandr Yatsenko, Vitaliya Kornienko, Mark Eydelshteyn.

Síntesis: un viejo cuento de hadas de una nueva manera. La historia del héroe favorito de todos, Pinocho, su papá Carlo y sus amigos, contada con la ayuda de la tecnología moderna. (Aventura, Rusia).

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Soy tu mensaje

Director: Ricardo Mauricio Jacobo.

Elenco: Inés Efrón, Ezequiel Rodríguez, Katia Szechtman, Pedro Colletta.

Síntesis: Ana y Lucio inventan una religión anunciando la llegada del mensajero y por consiguiente, el fin de la era terrenal. Fundan un pequeña secta entablada en la vigilada tranquilidad de un barrio privado. Allí realizan rituales, rezos y trabajan en una huerta. También cultivan una flor de fuertes propiedades psicoactivas con la que preparan un té para sus ceremonias. (Argentina, Ciencia Ficción).