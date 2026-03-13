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13 de marzo de 2026
¿Qué onda?

Descubren a Martín Bossi con nueva novia en el Caribe

El lomense Martín Bossi fue visto con una joven durante sus vacaciones en República Dominicana y crecen los rumores de un romance del artista.

Martín Bossi, con una joven en el Caribe.&nbsp;

Martín Bossi, con una joven en el Caribe. 

El lomense Martín Bossi fue pescado in fraganti durante sus vacaciones en las playas del Caribe con una joven de unos 30 años con la que habría comenzado un nuevo romance, según lo contaron en Puro Show en El Trece.

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Martín Bossi, bien acompañado en el Caribe

Fue así como, investigando en redes sociales, Pochi llegó al perfil de una chica que, casualmente, estaba en el mismo destino: Bayahibe, en República Dominicana.

“En otra foto, él compartió una imagen del atardecer y ella al rato subió una foto parecida. Aparentemente, ella tiene familia en Mar del Plata y él justo estuvo allá haciendo temporada”, explicó sobre cómo podría haberse conocido la pareja.

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Martín Bossi, con una joven en República Dominicana.

Martín Bossi, con una joven en República Dominicana.

Cuando blanqueó que el hombre in fraganti en el Caribe era el mismísimo Martín Bossi, sumó: “La chica es jovencita, rubia y se llama Melisa Canevaro”.

“Estaban agarrados de la mano, caminando por la playa, cenando… parece enamorado él. De hecho este destino está repleto de argentinos y él no parece tener problema en que los vean juntos”, explicó la panelista de El Trece.

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